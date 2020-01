11ème édition du festival du nouvel an chinois au Bénin : plusieurs activités visant à valoriser le brassage culturel et sportif au menu

Le festival du nouvel an chinois de cette année 2020, aura bel et bien lieu. Et dans cette perspective, il a été organisé hier mercredi 8 janvier 2020, au Centre culturel chinois (CCC) de Cotonou, une conférence de presse pour annoncer les couleurs. Au cours de ce rendez-vous, le directeur du centre Wei Jun, a donné des précisions sur le déroulement dudit festival qui commence le 25 janvier prochain.

Six activités sont au programme pour ce Nouvel an chinois diteb «Année de Rat». Outre cette conférence de presse, cinq autres activités sont inscrites sur la tablette du festival.

Ainsi, on aura la cérémonie de lancement officiel suivi du grand spectacle Vip de la troupe artistique de la «Mine de Charbon» de Chine qui va se tenir le samedi 11 janvier 2020, sur l’esplanade et la salle rouge du palais des Congrès. La même troupe officiera sur l’esplanade de l’Assemblée nationale à Porto Novo le dimanche 12 pour un autre spectacle grand public.

Toujours dans le cadre de ce festival, il est prévu la coupe de la fête du printemps pour les pratiquants et amoureux du badminton. Ce sera du samedi 18 au dimanche 19 janvier 2020, au palais des sports du stade de l’Amitié GMK de Cotonou.

Suivra «la quinzaine de la tournée cinématographique chinoise dans 15 villes du Bénin» à partir du samedi 25 janvier au vendredi 07 février 2020. La dernière activité au programme est la «Foire du Nouvel An chinois» qui va se dérouler du samedi 8 au dimanche 9 février 2020, au stade Mathieu Kérékou. Une soirée de restitution est également prévue pour le dimanche 9 février 2020.

Il faut souligner que ce nouvel an, l’année du «Rat», commence, le 25 janvier prochain. Il succède à l’année du «Cochon» qui en train de finir. Selon les explications du directeur Wei Jun, la troupe artistique de la «Mine de Charbon» de Chine sera constituée de 26 personnes.

A préciser qu’en marge de ce festival, l’ambassadeur de Chine près le Bénin, Jingtao Peng, procèdera à la remise officielle du projet de réhabilitation du palais des Congrès au gouvernement du Bénin.

Faisant un point du déroulement de ce festival il y a un an, le directeur du CCC, a déclaré qu’il y a eu plus de 50.000 béninois qui ont pris part au rendez-vous. Cette année, il espère avoir plus de monde.

Aubin Assogba, président de la Fédération béninoise de badminton et administrateur de ce festival, a salué l’engagement du CCC à valoriser la culture chinoise que béninoise de même que le sport.

Pour ce qui est de la compétition de badminton, les épreuves simple homme, simple femme et double mixte sont retenues pour les catégories U18 et seniors, a-t-il fait savoir.

Présent à cette conférence de presse, Koffi Attédé, directeur des arts et du livre, représentant le ministre du Tourisme de la culture et des arts, a souhaité une belle fête du printemps aux deux peuples sino-béninois.

Il a également dit les amitiés et la gratitude du ministre Jean Michel Abimbola à l’endroit des autorités chinoises. «C’est un honneur pour notre pays le Bénin d’abriter ce festival. Le Bénin est l’un des rares pays à bénéficier de la promotion de la culture chinoise», a souligné Koffi Attédé avant de souhaiter que les populations béninoises se mobilisent pour profiter de ces moments de détente qu’offre le festival du nouvel an chinois.

Par Messan DOHOU