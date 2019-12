17ème session ordinaire du MCA-Bénin II : les documents financiers du 1er trimestre 2020, examinés

Le MCA-Bénin II a tenu ce jeudi 19 décembre 2019 à Cotonou, la 17èmesession ordinaire de son Conseil d’administration. Sous la Présidence du Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, cette rencontre a été consacrée l’examen des documents financiers relatifs aux différentes ressources du Programme, pour le trimestre de Janvier à Mars 2020.

Il reste 2 ans et 183 jours pour la clôture du programme MCA-Bénin II. En dépit des avancées, plusieurs défis restent à relever. Ainsi, certaines activités planifiées et non réalisées en 2019 sont reportées pour le compte du premier trimestre de l’année 2020. Il s’agit de : la réalisation des études topographiques, géotechniques, hydrologiques et hydrogéologiques des sites de gestion des matières contaminées à Parakou et Takon ; l’élaboration des plans d’action de réinstallation ; la compensation des personnes affectées par les Projets ; la signature des projets d’Accord de cofinancement et la mise en place des subventions dans le cadre du premier appel à Projets d’électrification hors-réseau de l’OCEF ; et la finalisation du processus du deuxième appel à propositions de Projets de l’OCEF (la Facilité d’énergie propre hors-réseau).

Dans son allocution, le Coordonnateur national, Gabriel Degbégni a fait remarquer que l’année 2020 marquera l’entrée effective dans la phase d’exécution des travaux de construction. «Je sais que vous avez, à raison, des appréhensions par rapport à l’achèvement de l’ensemble des activités à date échue. Je sais également que vous avez des inquiétudes justifiées sur le niveau des taux d’engagement et de décaissement. Je suis bien conscient de ces préoccupations que je partage entièrement, mais je garde l’espoir et la conviction que MCA-Bénin II s’efforcera de gagner le pari de la pleine satisfaction de vos attentes légitimes», a-t-il souligné.

Pour ce faire, il a rassuré l’assistance de ce que «toute l’équipe du Programme vous renouvelle ici sa détermination et voudrait davantage compter sur votre accompagnement soutenu». Dans le même ordre d’idées, le Ministre d’Etat et Président du conseil d’administration, Abdoulaye Bio Tchané a fait appel à l’abnégation de toutes les parties prenantes, afin que l’année 2020 qui s’annonce, apporte des résultats plus satisfaisants.

«Je souhaite que nos échanges soient fructueux et enrichissants afin d’offrir au Programme, les outils indispensables à la réussite de la nouvelle phase qui démarrera en Janvier 2020», a-t-il exhorté. Au cours de la session, ils auront à examiner les documents financiers relatifs aux différentes ressources du Programme pour le trimestre de Janvier à Mars 2020.

Egalement, ils se pencheront sur le nouveau plan de passation des marchés pour l’année 2020. D’autres dossiers qui impacteront le fonctionnement de l’entité MCA-Bénin II seront également soumis à l’appréciation des membres l’administration.

L’année 2019 bouclée avec de nombreux progrès

Au cours dernier trimestre de 2019, les équipes du MCA-Bénin II ont pu boucler certaines activités, notamment : la finalisation de l’appel d’offre pour les IPPs ; la finalisation des actions pour la mise en place de la gestion déléguée de la SBEE ; la finalisation des dossiers pour le 2ème appel à projets ; la finalisation des négociations pour la construction des lignes.

Dans cette dynamique, les plus importantes actions concernent les dispositions nécessaires prises pour satisfaire aux conditions préalables liées au déblocage de la tranche conditionnelle de 80 millions de dollars américains.

«L’année qui s’achève, nous avons fait de grands pas dans l’exécution des projets. Mais il faut reconnaitre que le chemin à parcourir pour que les populations béninoises constatent et apprécient les fruits de nos efforts, est encore long. Nous devons en être conscients pour mieux avancer dans la mise en œuvre du programme», a indiqué le Président du conseil d’administration.

Au Coordonnateur national d’ajouter que depuis les trois derniers mois, la coordination nationale a, en marge du suivi des recommandations de la 16èmesession du CA, concrétisé entre autres: la signature, le 26 septembre 2019 des contrats avec la société canadienne MANITOBA HYDRO International Ltd., et le groupement SOFRECO/AAA-KPMG Togo respectivement pour la mise en œuvre du Contrat de gestion de la SBEE et de l’Audit des contrats ; le lancement des études architecturales et techniques du bâtiment et des annexes du siège de l’ARE le 25 octobre 2019 ; le lancement des activités de l’Auditeur des contrats à travers un atelier de démarrage tenu le 07 novembre 2019 ; l’achèvement le 11 novembre 2019, des séances de négociation des lots B et C du DAO et la poursuite du processus de passation des marchés pour les travaux de construction du lot.

L’année 2019 marque donc la fin des processus de passation des marchés pour les grands travaux prévus au titre du MCA-Bénin II. Elle ouvre l’ère de la réalisation concrète des travaux de construction des lignes électriques, des sous-stations électriques et du Centre National de Contrôle de la Distribution d’énergie électrique.

Par Félicienne HOUESSOU