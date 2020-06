18ème édition de lutte contre le travail des enfants au Bénin : encore du chemin à faire

Depuis 2002, le Bénin s’associe à la communauté internationale pour célébrer cette édition de la lutte contre le travail des enfants. Cette 18eme édition intervient dans un contexte durement touchée par lprotégeons les enfants contre le travail des enfants, maintenant plus que jamais ! ».a penderie de la covid-19 qui aura un impact énorme sur la vie et les moyens de subsistance des populations. Malheureusement les enfants seront les victimes au premier plan.

« COVID-19 : protégeons les enfants contre le travail des enfants, maintenant plus que jamais ! ». Ce thème mondial de la 18eme édition démontré et exhorte à plus d’efforts pour assurer un mieux-être aux enfants, notamment ceux sont en situation difficile.

En effet, pendant les périodes de crise, ce sont les enfants qui paient le lourd tribut. Face à cette crise sanitaire beaucoup d’entre eux se retrouveront malheureusement à la maison, à cause de la mesure sécuritaire de réaménagement du calendrier scolaire, rejoignant ainsi la population des jeunes gens déscolarisés. A ce titre, le cas des filles sont très inquiétants. Car elles seront appelées de grandes responsabilités pour la survie de leurs familles.

En outre, le travail des enfants interpelle une fois encore l’opinion publique sur les droits humains en en particulier celui qui touche à la protection des enfants. Par ailleurs, l’atteinte aux droits fondamentaux des enfants orchestrée par des adultes en quête de gains faciles, trouve sa source bien souvent dans la pauvreté. Il ne faut pas non plus occulter la faiblesse du revenu familial, les flux migratoires internes ou externes impliquant les enfants ainsi que les fléaux sociaux tels que la déperdition scolaire, la perte précoce des parents et même la déscolarisation.

Mais heureusement ce phénomène est en nette régression , car à travers une enquête menée par Grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée en 2014, il y avait dénombré 52,5 % d’enfants exploités dans les pires formes de travail. Selon l’enquête démographique et de la santé réalisée en 2017, le taux d’enfants exploités est passé à 33 %. Le résultat est certes encourageant mais pas encore suffisant. Car il reste à faire .

A juste titre , des actions sont menées à travers le renforcement du cadre juridique intégrant les perspectives de la ratification des conventions 129 et 189 de l’OIT portant respectivement sur l’inspection du travail dans l’agriculture et le travail domestique, le renforcement des capacités des acteurs, la sensibilisation des cibles, le contrôle du travail des enfants.

Le Bénin poursuit ces efforts pour atteindre l’objectif des Nations Unies et de l’Oit qui est d’atteindre d’ici 2025 , 8,7% de l’élimination du travail des enfants dans le monde. Il doit renforcer sa stratégie de lutte interne afin de pouvoir réellement parvenir à l’élimination complète de ce forme d’esclavagisme.