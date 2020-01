28ème édition de la fête des religions endogènes et traditionnelles dans le Couffo

Les dignitaires, têtes couronnées, gardiens de la tradition et adeptes des différentes entités religieuses de la tradition du département du Couffo se sont réunis à la place des monuments d’Aplahoué pour célébrer la vingt huitième édition du culte vodoun. L’événement a eu lieu ce vendredi 10 janvier 2020 et a connu la présence du préfet Christophe Megbedji et des honorables députés Richard Allossohoun, Serges Medewanou et des amis venus de l’étranger pour la festivité.

A cet effet, les mésententes qui étaient à l’origine des divisions sont enterrées pour ramener la paix dans le département et au sein de la corporation. La manière dont il faut faire usage à nos traditions pour l’enracinement de la paix et l’essor du pays, ce sont nos préoccupations. Finissons avec les pratiques qui arrièrent le développement» ont-ils laisser entendre.

Afin de mettre un cachet spécial sur l’enracinement de la paix et du développement durable, une cérémonie de libation a eu lieu. A cet effet, une chèvre, un pigeon et une poule ont été immolées aux mânes des ancêtres et une prière de bénédiction a été dite.

Pour le préfet Christophe Megbedji, c’est la joie en ce sens que l’événement a été renforcé la la nouvelle constitution a travers la loi.

Le préfet a invité les divers croyants de tout bord à ne plus jeter de l’opprobre sur leurs camarades en invectivant des tensions. Selon lui, notre culture doit connaître sa promotion puisque c’est un domaine essentiel qui va drainer de recettes.

«Nous devons inviter les chercheurs des universités à révéler ce qui existe déjà et permettre au Bénin de l’avoir autour de lui et d’attirer d’autres peuples pour la découvrir», a-t-il déclaré.

Il faut préciser que différentes séquences musicales culturelles et cultuelles de même que des démonstrations ont enrichi l’édition de 2020.