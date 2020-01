2pac : la BMW dans laquelle le rappeur a été tué en vente pour 1,75 millions de dollars

La voiture BMW dans laquelle le rappeur Tupac Shakur a été fusillé est à vendre pour 1,75 million de dollars. En effet, le rappeur se trouvait dans une BMW 750 lorsqu’il a été abattu à Las Vegas en 1996. La fusillade a eu lieu alors que Tupac Shakur et son ami et producteur de disques, Suge Knight, rentraient d’un match de boxe dans un casino.

Âgé de 25 ans à l’époque, 2pac a reçu plusieurs balles à la poitrine, au bras et à la cuisse. Il est mort à l’hôpital six jours plus tard.

Jusqu’à présent, le tueur n’a jamais été attrapé malgré les nombreuses théories de conspirations sur sa mort.

Tout juste après le meurtre, la police de Las Vegas a mis la voiture en fourrière et l’a vendue aux enchères avant qu’elle ne passe par plusieurs collectionneurs. La voiture qui porte toujours des traces de balles est une fois de plus en vente.

Le nouveau propriétaire du véhicule recevra des documents prouvant son histoire. Cela inclut un certificat montrant qu’elle a été achetée pour la première fois par Death Row Records fondé par Suge Knight, rapporte Mail Online.

Suge Knight, qui est le propriétaire du véhicule, purge une longue peine de prison pour homicide volontaire

Tupac Amaru Shakur, de son vrai nom Lesane Parish Crooks, né le 16 juin 1971 à New York, connu sous les noms de scène de 2Pac et Makaveli, et mort assassiné le 13 septembre 1996 à Las Vegas, est un rappeur, poète et acteur américain. Il est souvent considéré comme étant l’un des plus grands rappeurs de tous les temps.