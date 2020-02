30 ans après : entre critiques et désenchantements que reste-il du modèle béninois ?

Népotisme, clientélisme, régionalisme, stratégies de reconversion des élites…30 ans après la conférence nationale opérée au Bénin, des tares congénitales sont apparues. De ce fait, on assiste à une reconfiguration de ce processus de «révolution passive».

En effet, pionnier du mouvement démocratique en Afrique et imité avec plus ou moins de succès par de nombreux autres Etats, le Bénin après la conférence nationale fait figure de modèle de transition pacifique réussie.

Les acquis de la conférence nationale (liberté d’expression, liberté d’association, multipartisme intégral, consensus, séparation des pouvoirs, alternance..) qui étaient des motifs de satisfaction ne le sont plus.

Parmi ces acquis de la conférence, il y a le multipartisme intégral dont on connait les avatars (Plus de 200 partis). Ce qui fait que Patrice Talon en a profité pour faire un encadrement avec une nouvelle Constitution. Avec la nouvelle Loi fondamentale version Talon, le cadre règlementaire et institutionnel de la conférence nationale, a changé.

La Constitution du 11 décembre 1990, a joué un rôle prépondérant en matière de régulation de la vie politique et institutionnelle même si elle n’a pas comblé les attentes. La Constitution du 11 décembre 1990 n’a-t-elle pas été trop progressiste pour le Bénin ?

Mais à l’heure du bilan, le Bénin semble avoir perdu de son exemplarité. Ce qui fait que de plus en plus de voix s’élèvent pour affirmer que «tout a changé pour que rien ne change».

Depuis 1990, il faut déplorer la résurgence des effets d’opinion et la reproduction des pratiques du passé.