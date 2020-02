30 ans après : ils ont dit

A l’occasion des 30 ans de la conférence des forces vives de la Nation, des compatriotes d’ailleurs et d’ici, apprécient.

– André Loumon

«Après la conférence des forces vives de la Nation, la fatalité est toujours là. Le Bénin vit toujours ces maux : la corruption, le régionalisme, le chômage et autres. Le régionalisme est d’abord beaucoup plus décrié lors du premier gouvernement post révolution, je veux parler du régime Soglo. Même si en son temps, il y avait la croissance économique et un véritable effort pour le développement économique. Le régime Kérékou et Yayi, ont été marqués par de véritables crimes économiques, les détournements à outrance. A cela s’ajoute le régionalisme, le mensonge, le népotisme, le favoritisme. Le problème de chômage s’est accentué avec beaucoup d’éléphants blancs. La corruption existe toujours, les surenchères des projets sont là, le favoritisme, le deux poids deux mesures, le manque d’équité est là. En tout, 30 après la conférence, la fatalité est toujours là»

– Brice Gbedji

«A mon humble avis, 30 ans après le conférence des forces vives de la Nation, notre cher et beau pays, le Bénin n’a nullement fait aucun grand bond. Mieux, en matière de corruption même si depuis des années cela reste pour chaque gouvernant une priorité de lutte, ce phénomène est encore récurent. Conséquence, la corruption arrière notre pays le Bénin. Au-delà de la corruption, il y a le régionalisme où dans certains de nos services et nos lieux d’éducation, ce sont les gens de même région qu’on place s’il arrivait qu’on place un individu d’une autre région on fait tout pour le faire partir et cela c’est juste un exemple pour ne pas en citer d’autres. Tout cela ne peut favoriser le développement d’un pays ou d’une Nation. Il faut dire que la corruption accompagnée du régionalisme constituent des phénomènes qui favorisent le sous-développement. Toutes ces fatalités restent et demeurent des handicaps pour le développement du Bénin après 30 ans. Sans oublier nous restons encore sous la domination étrangère, nous importons beaucoup mais on exporte peu»

– Mariette Domingo :

«La conférence a su résoudre en son temps les problèmes mineurs de l’époque mais les grandes difficultés du pays demeurent toujours. Il y a peut-être quelques avancées avec l’avènement du régime actuel mais la fatalité demeurent toujours»

– Pancras Zountchégbé :

«Si nous considérons les conditions qui ont conduit à la conférence, il ne serait pas irréfléchi de reconnaître l’opportunité de cette dernière. Il a fallu cette conférence pour réunifier les uns et les autres, pour redorer le tissu social. Le pays aurait pu sombrer encore plus n’eut été cette conférence. Et çà, c’est une fatalité que la conférence a permis d’éviter. De l’autre côté, l’honnêteté veut qu’on reconnaisse que bien que le Bénin soit reconnu au plan international pour son hospitalité et son attachement à la paix, beaucoup reste encore à faire quant à l’unification des filles et fils de ce pays. Et cela amène à se demander si nous ne bafouons pas l’importance de cette conférence et de ses acquis 30 ans»

– Augustin Avocétien :

«À mon avis, je pense qu’il nous reste encore du chemin au regard des actes de déviance dont font preuve certains acteurs politiques. Certes, nous avons fait un pas, mais beaucoup d’efforts restent à conjuguer pour booster le développement. Nous avons tendance à penser que c’est le travail de la hiérarchie. Nous avons tous chacun un rôle à y jouer. Vaincre la fatalité va dépendre de plusieurs aspects dont la capacité à taire les querelles politiques et regarder dans la même direction. La motivation commune doit être le bien-être social, la réduction du taux de corruption et de chômage».

– Inoussa Abdel ( France) :

«Le régionalisme en tant que mode de pensée et principe d’action, est davantage une réalité au Bénin. De ce fait, peut-on dire qu’on a vaincu la fatalité ? La question mérite d’être posée et débattue. Les Béninois sont interpellés pour sortir de leur attitude passive devant un phénomène pernicieux dont les conséquences sur l’unité nationale et la cohésion sociale se font de plus en plus sentir.»

Serge Nobre (France) :

«En guise de bilan 30 ans après la conférence nationale, dire qu’on a vaincu la fatalité n’est qu’un euphémisme. Les tares du pays s’aggravent de jour en jour. Népotisme, corruption, régionalisme sont en train de s’ancrer du fait de pratiques initiées et/ou encouragées à partir du sommet de l’Etat. Un mal aux origines lointaines. Il faut souligner le caractère exacerbé du sentiment ethnique, voire des comportements visant à faire valoir son appartenance à une communauté sociolinguistique spécifique de son pays. Puis, il faut s’étendre sur les manifestations du régionalisme. Les comportements, les attitudes des compatriotes d’une part, et d’ autre part dans les décisions et actes des responsables au plus haut niveau de l’Etat. En réalité, ce n’est pas d’aujourd’hui que des intellectuels de ce pays ont estimé qu’il est impératif de porter le débat sur les dangers du régionalisme sur la place public. Parmi eux, Guy Landry Hazoumè, de regretté mémoire. Son livre «Idéologies tribalistes et nations en Afrique : le cas du Dahomey» aborde le problème dès la fin des années 1960 et début 1970, alors que le pays était de façon cyclique confronté à des troubles et agitations sociopolitiques débouchant toujours sur des coups d’Etat militaires. Pour l’auteur, la cause de cette situation doit être cherchée dans la manière insidieuse dont les acteurs de la vie politique font appel à des sentiments d’appartenance tribale pour se positionner auprès des électeurs. Quelques mois avant sa mort en Septembre 2012 , Guy L. Hazoumè exprimait sa volonté de faire une nouvelle édition de son ouvrage à la lumière de ce qu’il considérait comme des développements inquiétants du phénomène sur lequel il attirait l’attention quelque quatre décennies plus tôt».

– Abdou Abdane :

«Pas du tout; la fatalité est loin d’être vaincu, car la corruption et le régionalisme sont ancrés dans nos actions au quotidien. Je puis même dire qu’ils sont devenus héréditaires. Notre sous-développement commence dans nos maisons. C’est un problème éducationnel».

– Jacob Djogui :

«Nous avions vaincu la fatalité en nous référant au contexte de cette conférence où on avait confisqué la liberté d’expression et les droits de l’Homme»

– Rachad Moussa

«À en croire les différentes performances observées dans l’exercice du régime actuel, nous remarquons une régression de la corruption au Bénin. Pareil pour le régionalisme, de plus, en matière de compétences pour diriger, il n’y a pas de régionalisme. Le bon gouvernant travaille avec des gens compétents. Constatons aussi que le pays du Nord au Sud est assez bien représenté dans toutes les sphères de décision. Concernant le sous-développement, à en croire le dernier classement du FMI, le Bénin serait sorti du classement des 25 pays les plus pauvres d’Afrique même si le sous-développement du Bénin doit résulter d’un processus à long terme. Les différents projets entrepris, le sérieux dans l’application des textes, le respect de l’institution sont désormais des impératifs à l’ère de la ‘’Rupture’’. Le Bénin fait des avancées notables et remarquables. Mais n’est pas encore la sortie de l’auberge. Vaincre la fatalité serait enliser complètement le sous-développement, la corruption et le régionalisme. Et même si l’actuel gouvernement s’y attèle bien, le mode d’action peut poser problème. Les différentes manifestations pré et post-electorales qui ont récemment fait voir le Bénin sous un autre jour en témoignent. La fatalité veut être vaincue, mais les moyens pour y arriver ne sont pas toujours les meilleurs. En définitive, nous faisons des avancées notables, et peut-être, nous perdons aussi certains de nos labels. Mais comme le dit l’adage, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs».

– Géthox Houenonlo :

«Le Bénin aujourd’hui est sur une bonne ligne. Cependant, il faut déplorer le régionalisme, la corruption et autres. Les textes sont plus ou moins respectés. Avant c’était la pagaille. Nous sommes dans un pays où la jeunesse n’est pas orientée».

Carlos Ousoungan :

«30 ans après cette conférence, on a tout au moins vaincu la fatalité des coups d’Etat. A partir de là, je crois que c’est une prouesse non négligeable. La corruption voilà l’autre mal de ces périodes. Elle avait pris une ascension inouïe. Les cadres et les politiques, ont abusé de ce pays à cause de ce fléau. Les audits en disent long. Les condamnations également par cette Cour des répressions économiques et du terrorisme créée par la force des réalités politiques. L’autre fléau qui est fatal pour le pays et surtout à la jeunesse, c’est le système éducatif… Un système qui a longtemps produit des cadres incompétents. Et c’est une résultante de non anticipation qui, également un fléau, est un mal dont souffre la politique du Bénin»

– Amidou Madougou :

«Sur le plan politique, le Bénin peut se réjouir comparativement à d’autres pays vu sa stabilité même si 2019 a été une année éprouvante. La corruption a connu un recul surtout avec le régime en place. Sur le plan économique, le Bénin a encore du chemin parce que le panier de la ménagère est toujours dépourvu du minimum».

– Cyprien Ahlou :

«Tout n’est pas parfait, mais on a avancé. Si on fait juste un pas en arrière et on voit le régime défunt avec un record en éléphants blancs, on peut se dire que ce gouvernement est sur la voie royale. Mais tant qu’il reste à faire rien n’est fait dit-on».

Isaac Houngnigbe :

«La construction d’une Nation est un processus. Elle ne peut se faire du jour au lendemain. 30 ans après la conférence nationale, nous sommes toujours dans ce processus de construction qui va s’améliorer au fil du temps. Toutefois, le Benin a fait des progrès. Il n’est plus le Benin d’avant 1990».

Prudence Aignon :

«Il nous faudrait en toute franchise un sursaut patriotique doublé d’un sacrifice de soi pour une à deux générations afin d’arriver à vaincre véritablement la fatalité au Bénin».

– Giraud Togbe :

«Vaincre la fatalité, ne sera pas une chose réelle du jour au lendemain. Sauf si des actes concrets se posent. 30 années après la conférence des forces vives de la Nation des actions, ont été menées mais il reste encore à faire. La corruption est un mal qui gangrène notre société et de jour en jour, elle se manifeste de la plus subtile des manières. Souvent on a tendance à voir la corruption au sommet de l’Etat et que sais-je encore. Chaque fois qu’un individu rend un service et espère forcément un accompagnement pécuniaire, c’est la corruption. Le phénomène persiste toujours sous nos regards impuissants malheureusement. C’est heureux toutefois que des efforts sont fournis pour rendre moins flagrant cet état de chose dans les grandes instances. Néanmoins, pensons à ce qui est fait dans les écoles, les universités et même au marché. Tout part en effet de la jeune génération. Aujourd’hui, des maux se développent de mieux en mieux au sein de cette couche: Il faudra alors repenser autrement la lutte contre la corruption. D’ailleurs, je salue les actions inlassables de l’ANLC à l’endroit des jeunes pour les conscientiser davantage.»

– Gaston Tangbé (France)

«Parlant du sous-développement, le Bénin n’a pas vaincu la fatalité, car nous manquons de modèle de développement. Chaque président vient et part puis l’autre en fait de même. Depuis la conférence, les présidents qui se sont succédé, ont fait la même chose. Nous ne savons pas toujours sur quel axe nous devons nous mettre pour agir afin d’amorcer le développement ou affranchir la barrière du sous-développement. Mieux, le Bénin a quitté la dictature de Kérékou pour la dictature de Talon 30 ans après. C’est dommage».

Propos recueillis par Maielle LAWSON et Germain TEKLY, correspondant en France