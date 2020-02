30 ans après la conférence nationale : Talon compare le consensus de 1990 au dialogue d’octobre 2019

Le chef de l’État, Patrice Talon, a fait un tour d’horizon de l’actualité nationale à l’occasion de la commémoration des 30 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation hier 19 février 2020. Le patron du «Nouveau départ», dans cette sortie médiatique sur les chaines locales est revenue sur ses réformes et pense que la Constitution peut être encore touchée.

L’invité des confrères Gaston Yamaro de la radio Deeman et de André-Marie Johnson, ancien agent de l’ORTB, qui avait couvert la conférence nationale a eu aussi l’occasion d’opiner sur «la conférence nationale, trente ans après».

«La conférence nationale, 30 ans après». Ce thème a permis Patrice Talon d’apprécier cet événement. C’est ainsi qu’il a dit que : «Au fil du temps, les Béninois ont pu observer qu’il n’y avait pas de progrès possibles si dirigeants et citoyens ne font pas preuve de responsabilité, de rigueur et de sérieux au service du pays. En effet, malgré la conférence nationale, le pays végétait jusqu’en 2016, en proie à la pauvreté, l’anarchie, le manque de courage politique voire de vision.». Et pour le chantre de la «Rupture», c’était un moment rempli d’enthousiasme, d’euphorique.

Poursuivant son analyse, le président pense d’ailleurs que cela constitue le fait majeur, fondateur de la Nation béninoise, après l’indépendance. Et que c’était un événement important et fondateur de tous les espoirs.

Mieux le président Talon pense que ces 30 ans non pas permis le développement du Bénin. D’où le diagnostic de ces réformes pour permettre un développement réel du pays même si cela peut mette en péril les libertés collectives ou individuelles.

«Je n’ai pas l’impression que nous avons perdu la liberté de faire ce qui est permis et compatible avec l’intérêt général. On a peut-être perdu la liberté de faire impunément ce qui n’est pas compatible avec l’intérêt ou ce qui est préjudiciable à l’intérêt général. Je pense que ça oui. On a perdu cette liberté de faire les choses impunément.», a fait savoir le président de la République. Pour Patrice Talon, l’urgence c’est la satisfaction des besoins les plus indispensables au développement.

Parlant de la dictature de développement, il se demande, si résoudre les problèmes par tous les moyens est une dictature comme certaines personnes le pensent. «Est ce que faire ce qui est bien, nécessaire, indispensable par tous les moyens, est une dictature?», s’interroge-t-il.

Dans tous les cas, il est prêt à porter le pseudo de celui qui met les pieds dans le plat du moment où ses actions permettent au pays de se porter mieux. C’est d’ailleurs ce pourquoi il dit «Moi je n’ai pas d’idéologie, je suis pragmatique».

Aussi le patron du ‘’Bénin révélé’’ croit que «La plupart des éléments qui ont été retouchés, proviennent d’un consensus obtenu entre les acteurs politiques ayant siégé au Dialogue politique» comme par le passé.

Sur la question du système partisan, le président ne pense pas que des partis ont été exclus du débat politique. Avant de conclure qu’il en aura d’autres toilettages de la Constitution. Car pour lui, la Constitution n’est pas un texte inscrit dans le marbre et ne peut subir aucune modification quelles que soient l’époque, la génération et les réalités.»

Par rapport à la commémoration, le gouvernement selon Patrice Talon pense avoir un programme important de rappel, d’appréciation, de critiques et même de célébration par des activités festives pour marquer cette conjonction de l’Indépendance nationale il y a 60 ans et des 30 ans de notre Conférence nationale.