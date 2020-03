30 ans de la Conférence des forces vives de la nation : le MCCPP-L’OCCG et la  épiscopale font le bilan du chemin parcouru

La salle rouge du «Palais des Congrès» de Cotonou a accueilli un colloque international organisé conjointement par le Mouvement catholique des cadres et personnalités politiques (MCCPP), l’Observatoire chrétien catholique de la gouvernance (OCCG) et la Conférence épiscopale du Bénin pour replonger les participants dans les assises de 1990. Objectif, apprécier le parcours effectué et poser les jalons des défis qui restent à relever. Ceci dans le but des 30 ans de la Conférence nationale des forces vives (CNFV).

«La Conférence des forces vives de la nation, trente (30) ans après». C’est le thème qui a soutenu le colloque international de Cotonou sur les 30 ans de démocratie béninoise. Cette rencontre a eu lieu sous l’égide du Mouvement catholique des cadres et personnalités politiques (MCCPP), l’Observatoire chrétien catholique de la gouvernance (OCCG) et la Conférence épiscopale du Bénin. Ce colloque qui a duré toute une journée, a permis aux participants d’évaluer le chemin parcouru, d’apprécier les avancées et de déterminer les défis à relever.

Dans son discours d’ouverture, Monseigneur Victor Agbanou, l’Evêque de Lokossa et président de la Conférence épiscopale du Bénin, a affirmé que l’église a joué un rôle déterminant dans ses assises de 90 dont les résolutions et recommandations ont été traduites dans la Constitution du 11 décembre 1990 tout comme l’instauration des institutions de la République sous le vent du renouveau démocratique.

Un peuple, une rencontre, une foi

Depuis lors, poursuit le prélat catholique, les évêques, ont souvent rappelé la nécessité de préserver «les acquis de la Conférence nationale». L’objectif du colloque de la troisième décennie de la CNFV était de faire connaître à la jeune génération et rappeler aux anciens, la Conférence comme mémoire des souffrances, voie de libération, chemin d’espérance, devoir sacré et fondement de la Loi fondamentale du peuple béninois pour la construction présente et future de sa destinée depuis 1990, de mener à partir des résolutions de la Conférence un bilan critique de trente ans de démocratie et développement (1990-2020).

De même, la rencontre de Cotonou avait pour but de rappeler le rôle joué par l’église pour la sortie de crise et l’instauration de la démocratie et sa mission prophétique au regard de la tendance des dirigeants et des citoyens à oublier les acquis démocratiques puis d’inciter les dirigeants et les citoyens à leurs responsabilités de construire le Bénin sur des acquis démocratiques.

«Aujourd’hui, après trois décennies de pratique démocratique au regard de la situation actuelle du pays, et compte tenu des réalités nationales, régionales et internationales ainsi que l’évolution des générations, dans quelle mesure les acquis de cette rencontre historique résistent à l’usure du temps», s’est interrogé Mgr Victor Agbanou.

Les cinq communications qui ont meublé les travaux ont accouché d’une réponse à cette interrogation. La première intitulée «La Conférence nationale: Le devoir de mémoire», a été présentée par Théodore Holo, ancien ministre des Affaires étrangère et ex-président de la Cour constitutionnelle. La seconde libellée : «Témoignage pour la fidélité à l’histoire», est une vidéo projetée. La troisième «Qu’avons-nous fait de la Conférence nationale au plan sociopolitique ?», a été présentée par l’expert de la gouvernance politique, Joël Atayi Guèdègbé. «Qu’avons-nous fait de la Conférence nationale au plan socio-économique ?», a été exposée par le professeur Nicaise Mèdé, puis «Qu’avons-nous fait de la Conférence nationale au plan pastoral ?», donnée par le père Tindo.

Que devons-nous faire maintenant ?

Pour Mgr Aristide Gonzalo, venant de si loin, les Béninois peuvent aller encore plus loin dans cette nouvelle marche entreprise depuis février 1990. C’est d’ailleurs, ce pourquoi, il a invité chacun à considérer essentiellement la Conférence comme un ferment à enfouir dans les besoins de l’histoire étant entendu que le développement est essentiellement d’ordre qualitatif. Il a proposé dix points pour y parvenir.

Entre autres, il a suggéré de : mettre davantage la personne humaine au centre de tout développement, travailler à l’enracinement de l’Etat de droit en veillant à la nette séparation des pouvoirs, garantir et préserver les libertés fondamentales pour tous, enseigner la Constitution et l’esprit de la Conférence nationale (On apprend à devenir citoyen, on ne nait pas citoyen), promouvoir le développement dans la solidarité endogène et ethnocentrique. Pour lui, l’avenir n’est possible sans l’amour à la patrie et notre détermination de travailler à la cohésion sociale par la réconciliation des filles et fils du Bénin.

Mgr Aristide Gonzalo, a rappelé pour finir, l’urgence du travail de développement intégral. «Le chantier ouvert par la Conférence nationale des forces vives de février 1990 n’est pas encore fermé», a-t-il ajouté.

Après son intervention, place a été faite aux débats. En effet, les différentes communications ont suscité beaucoup de questions pertinentes des participants auxquelles les communicateurs ont apporté des réponses appropriées mais aussi des contributions de qualité.

Dans son discours de clôture, Mgr Roger Houngbédji, archevêque de Cotonou, a au nom de la Conférence épiscopale du Bénin, exprimé ses vives félicitations et sa profonde reconnaissance au MCCPP et à l’OCCG sans oublier le comité d’organisation.

«Ce colloque à mon humble avis a atteint ses objectifs. Il a abouti à quatre de ses principaux résultats importants, notamment la sensibilisation des participants aux enjeux actuels de la Conférence nationale, les plus grandes prises de conscience de leur grande responsabilité face à l’histoire, œuvrer pour la sauvegarde et la promotion des acquis démocratiques, l’engagement de l’église, des chrétiens, les croyants dans leur ensemble, les hommes et femmes et les acteurs politiques à être des modèles de conversion et avec la politique au service du développement intégral…», a indiqué Mgr Roger Houngbédji.

Pour le patron de l’église catholique au Bénin, l’église va s’employer à jouer au mieux son rôle. «Elle s’engage à poursuivre son œuvre prophétique dans la cité conformément à l’injonction de son divin fondateur…Elle s’évertuera à offrir constamment, le sel de la doctrine chrétienne qui se cristallise dans les valeurs évangéliques, susceptibles de donner une saveur succulente à la vie humaine dans toutes ses dimensions y compris le volet social, politique et économique», a fait savoir l’archevêque de Cotonou.

Il a invité chacun à se mettre à l’œuvre pour jouer au mieux leur partition. «Au travail pour cesser de se regarder en chien de faïence refuser les coups bas et les règlements de compte, arrêter de considérer le compatriote comme un ennemi à battre, à combattre ou à abattre comme un adversaire à vaincre. Mais plutôt comme un partenaire à convaincre de la nécessité de s’ouvrir au dialogue constructif dont l’humilité, la vérité, l’exemplarité, la créativité. Au travail dans une atmosphère de symbiose et d’osmose retrouvées pour que tous les Béninois puissent désormais conjuguer leurs efforts en une synergie d’action harmonieuse. Ainsi, la fraternité, la Justice et le travail deviendront une devise réellement vécue qui permettra de surpasser les intérêts personnels et partisans en visant le bien commun pour l’édification d’un Bénin nouveau, basé sur de véritables valeurs démocratiques et engagées dans la dynamique de développement intégrale et pluridimensionnel. Au travail pour graver au plus profond des consciences les empreintes indélébiles des souvenirs clés de la Conférence nationale et de ses actes afin de les transmettre de générations en générations. Tel un crédo national, susceptible de susciter à chaque moment opportun les réflexes adéquats destinés à tisser la nouvelle corde au bout de l’ancienne…», a exhorté Mgr Roger Houngbédji.