38 ans après la mort de Bob Marley, le roi du reggae continue de se faire beaucoup d’argent

Icône mondiale du mouvement rastafari et virtuose de son époque, Bob Marley est mort en 1981 mais continue de se faire beaucoup d’argent. Il gagne chaque année 20 millions de dollars de recettes brutes générées par ses nombreuses œuvres musicales et ses produits House of Marley, notamment des écouteurs, des haut-parleurs et des platines.

Il est connu pour avoir produit des hits reggae intemporels tels que «One Love», «No Woman No Cry», «Africa Unite», «Redemption Song» et Natural Mystic, entre autres.

Même mort, les œuvres de Bob Marley sont toujours vivantes. Dans le dernier classement annuel des célébrités décédées, le magazine économique américain Forbes a indiqué qu’au 1er octobre 2019, Bob Marley avait amassé un montant de 20 millions de dollars, ce qui constituait son revenu brut.

Le magazine Forbes a indiqué qu’il calcule sa liste annuelle sur la base des données de Nielsen Music, d’IMDBPro et d’entretiens avec des initiés de l’industrie. Les honoraires des agents, des dirigeants et des avocats ne sont pas déduits.

Robert Nesta Marley est né il y a 74 ans d’une mère noire jamaïcaine et d’un père blanc d’origine anglaise Capitaine dans la Royal Navy qu’il a peu connu.

Mort à l’âge de 36 ans d’un cancer généralisé, il est enterré dans son village natal, à Nine Miles, au nord de la Jamaïque.

Fervent défenseur du ras tafari, il a hissé la musique reggae dans les plus hautes sphères avec plus de 200 millions d’albums vendus dans le monde. On se rappelle de ses tubes qui ont traversés le temps, et qui sont repris chaque 11 Mai date de son décès.