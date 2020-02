6ix9ine prend des mesures de sécurité conséquente pour son prochain domicile

Le rappeur américain 6ix9ine qui devrait sortir de prison courant de novembre, envisage déjà des mesures de sécurité importante pour son prochain domicile.

TMZ a affirmé ce lundi 3 février que 6ix9ine, qui craint déjà de devoir faire des concerts, aurait pris des mesures radicales pour assurer la sécurité de son prochain domicile.

Selon les informations de TMZ, rapportées par RapRnb.com, le rappeur 6ix9ine a fait de la sécurité de son prochain domicile sa nouvelle priorité. Ainsi, s’il espère que son adresse ne filtrera pas afin de minimiser les risques, le rappeur à la chevelure multicolore aurait déjà prévu de faire appel à plusieurs hommes afin de surveiller sa résidence et les alentours.

Tekashi 6ix9ine Plans to Leave NYC After Prison with Top-Notch Security https://t.co/n31YQHs0Is

— TMZ (@TMZ) February 3, 2020