Musique / classement billboard : Top 15 des meilleurs clips vidéo des artistes d’Afrique subsaharienne

Billboard a publié son Top 15 des meilleurs artistes d’Afrique subsaharienne.

La liste a été compilée avec les données des artistes inscrits sur la période des 20 dernières années (depuis 2000).

La liste avec à sa tête Burna Boy du Nigeria compte également d’autres artistes africains de premier plan à savoir Diamond Platnumz de la Tanzanie, Davido du Nigeria, Fally Ipupa, RD Congo, Wizkid, Nigeria, Innoss’B, Congo, Tekno du Nigeria, Mr.Eazi, Nigeria, Harmonize, Tanzanie, Yemi Alade, Nigeria, Joe Boy, Nigeria… (la liste complète ci-dessous).

Le directeur des tendances musicales de YouTube, Kevin Meenan, a décrit les réalisations de Platnumz dans l’industrie de la musique comme époustouflantes après la publication de la liste.

«Pendant cette période, Platnumz compte 3,6 millions d’abonnés et 980 millions de vues époustouflantes sur sa chaîne, dont environ 80% en dehors de la Tanzanie. Pour la période de mesure du 1er mai 2019 au 1er mai 2020, dans le monde, le Kenya, qui se trouve à la frontière nord de la Tanzanie, a généré le plus de vues pour Platnumz, suivi par la Tanzanie et les États-Unis », a déclaré Kevin Meenan.