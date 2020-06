Après la libération du journaliste Ignace sossou: le parti Libération du Peuple (PLP) fait un point de presse

Lire le communiqué.

Communiqué de presse relatif à la libération du journaliste Ignace Sossou au Bénin

Le journaliste d’investigation Ignace Sossou recouvre la liberté. Il est sorti de la prison civile de Cotonou ce jour, mercredi 24 juin 2020, à 16h30, heure de Cotonou, après avoir passé 6 mois de détention arbitraire, puisqu’il n’a commis aucune faute déontologique et aucune infraction à la loi pénale.

Le bureau exécutif national du Parti pour la Libération du Peuple (PLP) se réjouit de cette libération et exprime sa profonde reconnaissance et ses sincères remerciements aux organisations internationales telles que Reporters Sans Frontières (RSF) et Amnesty International pour leur grande mobilisation.

Le bureau exécutif national du Parti pour la Libération du Peuple (PLP) a une pensée particulière pour tous les journalistes béninois qui se trouvent empêchés de faire convenablement leur travail, et sont injustement inquiétés : cas de Casimir Kpédjo.

Le bureau exécutif national du Parti pour la Libération du Peuple (PLP) demande au chef de l’Etat et au gouvernement de veiller à ce que le Bénin respecte strictement la liberté d’expression et se conforme à la règle de droit ainsi qu’à ses obligations en matière des Droits de l’Homme.

Enfin, le bureau exécutif national du Parti pour la Libération du Peuple (PLP) réclame la libération immédiate et sans condition de tous les autres otages comme Laurent Mètongnon, Eléonore Okoumasso et Hamiss Dramane, et exhorte tous les patriotes et démocrates à se battre par tous les moyens légitimes pour vaincre l’autocratie au Bénin, afin de restaurer la démocratie et l’Etat de droit.

Le Président,

Léonce HOUNGBADJI