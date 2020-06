8ème Législature: le bilan des réformes engagées par Louis Vlavonou en douze mois

« …La crédibilité de notre Parlement dépend également de la qualité et de la performance de son administration. C’est pourquoi, la huitième législature s’emploiera à faire de celle-ci, l’une des plus modernes et des plus performantes de notre sous-région, en engageant avec courage et détermination une réforme organisationnelle» a declaré le président de l’Assemblée nationale ce jeudi 24 octobre 2019 à l’occasion de la présentation de son 1er rapport d’activités.Plus loin le numéro 1 de l’assemblée nationale Louis Vlavonou déclare : «La huitième législature est celle de tous les défis». Il urge donc d’outiller l’administration parlementaire et renforcer le niveau du travail des députés afin d’être à la hauteur ce defi.En 12 mois de gestion le Président Vlavonou, en a beaucoup relevé à travers la mise en œuvre d’un certain nombre de réformes, une dizaine environ.Une administration dynamique et création de l’Institut Parlementaire du Bénin (IPAB)Une meilleure gestion administrative (ressources humaine, financière et matérielle) avec un redéploiement du personnel opéré suite aux travaux d’une commission mise en place à cet effet.

« …Ce redéploiement qui, pour la première fois ne s’est pas passé dans les quatre murs d’un quelconque patron a été suffisamment transparent et a permis aux fonctionnaires parlementaires de se retrouver dans leur domaine de compétence. » mentionnera le Secrétaire Général Administratif Mariano Ogoutolou.D’autres actes marquant à mettre à l’actif de la gouvernance Vlavonou au plan toujours administratif, c’est l’instauration du cérémonial des couleurs tous les lundis matins avec périodiquement, des échanges autour des valeurs patriotiques et civiques; le déblocage des actes d’avancement dans la carrière des fonctionnaires parlementaires.La création de l’Institut Parlementaire du Bénin (IPAB), une structure qui se veut un laboratoire de réflexions et qui est née de la transformation institutionnelle de l’ex-Cellule d’Analyse des Politiques de développement de l’Assemblée Nationale (CAPAN).L’assainissement des finances publiques à l’Assemblée nationaleL’autre réforme instaurée par le Président Louis G. Vlavonou au parlement et approuvée par tous, est l’assainissement des finances publiques. En effet, après l’état des lieux, le président de la 8ème Législature a fait le constat que les dispositions de la loi 2009-02 portant Code des marchés publics en République du Bénin n’ont pas connu d’application jusqu’à sa prise de fonction à la tête de l’Assemblée nationale. Et c’est remedier à cette situation qui fait lit à une mauvaise gouvernance, qu’il a créé deux (02) organes chargés de la gestion des marchés publics.Avec la 8ème législature, l’assemblée nationale dispose désormais dans la chaine de ses dépenses publiques, d’une Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et d’une Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP).

Sur ce chantier de la bonne gouvernance financière à l’Assemblée nationale, il est noté avec satisfaction qu’en 01 an de gestion, l’Administration Vlavonou a procédé à l’apurement des redevances de l’IPTS, celles de la CNSS et du FNRB et veille à leur reversement régulier et à bonne date depuis lors.Une cinquantaine de textes de lois examinés et votésLes reformes entreprises au niveau du travail parlementaire n’ont pas tardé à porter les fruits escomptés. Depuis douze (12) mois, la ponctualité est devenue la règle d’or et le taux d’absentéisme a fortement baissé.

Cette assiduité est traduite dans les actes par la riche production législative notée un (01) an après l’avènement de la 8ème Législature.Environ une cinquantaine de textes de lois ont été examinés et votés par les députés sous la houlette du Président Louis G. Vlavonou.

Il s’agit des autorisations de ratification, et des lois d’importance telles que la loi la loi n° 2019-40 portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, la loi n° 2019- 39 portant amnistie des faits criminels liés aux élections législatives d’avril 2019 ; la loi n° 2019-41 portant modification et complétant la loi n° 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques ; la loi n° 2019-43 portant code électoral ; la loi n° 2019-44 portant financement public des partis politiques ; la loi n° 2019-45 portant statut de l’opposition ; la loi n° 2019-06 portant code pétrolier en République du Bénin…L’examen et l’adoption, il y a quelques jours, de six (06) lois qui portent sur la politique sécuritaire du Bénin pour améliorer les conditions de vie et de travail des Forces de Défense, de Sécurité et assimilés. La dernière réforme engagée par la 8ème Législature est la révision du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale. Les travaux de la commission en charge de ce dossier sont très avancés pour son examen et son adoption en plénière très prochainement.

Partagez pour vos ami(e)s













Suivez-nous sur Facebook