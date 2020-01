À 52 ans, ce joueur refuse de raccrocher et prolonge sa carrière

Le footballeur le plus âgé en activité vient de plonger sa carrière avec son club. Kazuyoshi Miura, comme c’est de lui qu’il s’agit, pense joueur jusqu’à 60 ans en renouvelant son bail avec son club.

Le recordman des footballeurs, Âgé de plus d’un demi-siècle (52 ans) n’est pas prêt à ranger les crampons et partir à la retraite. L’un des joueur professionnels les plus âgés de l’histoire du foot, il se sent bien en forme pour continuer l’aventure footballistique.

L’histoire insolite se passe au Japon. Kazuyoshi Miura, vétéran des footballeurs en activité, caresserait le désir d’évoluer sur le rectangle vert jusqu’à l’âge de 60 ans.

Malgré sa longévité légendaire ( bientôt 53 ans en Février 2020), l’attaquant Nippon a renouvelé son bail avec son club de cœur : YOKOHAMA FC, en deuxième division du championnat japonais.

Champion d’Asie avec le Japon en 1992, l’ex international Japonais, Kazuyoshi Miura avait pris sa retraite internationale avec l’équipe nationale de son pays en 2000.

Kazuyoshi, le doyen des footballeurs en activité, faut t-il le rappeler, a débuté sa carrière dans les années 80 au club de Santos, au Brésil.