A quelques semaines de son mariage, elle continue d’aimer son ex, son premier amour

Une situation très compliquée et étouffante pour cette jeune dame. Imaginez un peu sa douleur pour le fait qu’elle aime toujours son ex, alors que son mariage s’annonce dans quelques semaines.

En effet, il s’agit d’une jeune dame appelée Sonia, âgée de 27 ans. Elle a eu deux ans de relation avec un jeune homme nommé Jonas. Toute triste, elle avoue que sa séparation avec son ex est due à une mécompréhension entre leurs familles. Alors qu’elle était follement amoureuse.

«Pour parler un peu de mon ex, c’est lui qui a été mon premier amour et pour cause de mésententes entre nos deux familles on n’a pas pu se marier et j’ai dû renoncer à l’amour que j’ai pour lui», a-t-elle raconté.

Aujourd’hui, elle se retrouve dans un embarras de choix entre son ex et son actuel mari. «Je suis vraiment confuse, j’aime aussi mon actuel conjoint et je n’arrive pas à expliquer ce qui m’arrive avec mon ex» dit-elle.Alors qu’elle est juste à quelques semaines de son mariage.

«Lorsque je suis avec mon fiancé j’ai l’impression d’être avec mon ex, même en chambre c’est même chose et des fois en voulant dire le nom de mon fiancé c’est le nom de mon ex qui sort par inadvertance», a-t-elle ajouté, pour faire savoir que son cœur brûle toujours d’amour pour son ex, et que ce dernier est toujours gravé dans ses pensées.

Que faire ? Elle se sent prisonnière de son passé. Confuse, elle ne veut pas aussi blesser son fiancé. Au-delà, elle ne se voit même pas commettre l’adultère en trompant son futur mari.