Abandonnée par sa mère, une fillette de 7 ans erre seule dans la rue avec une valise

Un homme, âgé de 55 ans, a comparu devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse pour avoir agressé sexuellement une fillette de 11 ans.

Les faits se sont déroulés un mercredi après-midi à la médiathèque José-Cabanis située dans le centre-ville de Toulouse.

La victime, élève en CM2, faisait ses devoirs dans la bibliothèque et attendait sa maman lorsqu’elle a été importunée par le prévenu.

Ce dernier s’est montré de plus en plus insistant et lui a lancé : «Eh oh, toi ! T’es mignonne. J’aimerais bien te baiser !».

Il a tiré la chaise de la fillette vers lui puis s’est livré à des attouchements sexuels sur elle. Le quinquagénaire a été condamné la semaine dernière à 18 mois de prison ferme.