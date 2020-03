Accès à l’eau au Bénin : la Soneb rend gratuit le raccordement aux PME-PMI

Les réformes au profit des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des petites et moyennes industries (PMI) se poursuivent. Au cours de la conférence de presse qu’il a tenue, le lundi 02 mars 2020, à la salle de conférence du ministère de l’économie et des finances, le directeur général de la Société Nationale des Eaux du Bénin (Soneb), a fait savoir la mesure de gratuité accordée aux PME-PMI dans son sous-secteur.

Sur toute l’étendue du territoire

national, au Bénin, les PME-PMI sont exemptées des frais de raccordement au réseau de la Société Nationale des Eaux du Bénin (Soneb) ; et ce, jusqu’à une nouvelle modification.

C’est la quintessence de l’annonce du directeur général de la société en charge de l’accès à l’eau, Camille Dansou, à l’occasion de cette conférence de presse qui entre dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires au Bénin. Au-delà, de cette réforme, le délai de raccordement est désormais de six jours au maximum.

A en croire, l’autorité de la Soneb, toute PME ou PMI sociétaire, propriétaire de son immeuble et jouissant d’un permis de construire et de la proximité immédiate du réseau d’eau de la Soneb permettant l’exécution d’un branchement, peut faire sa demande en ligne via le site web de l’institution : www.soneb.bj pour être raccordée à un calibre de 15 ou 20.

Cette nouvelle qui intervient au profit des Petites et Moyennes Entreprises ainsi que les Petites et Moyennes Industries, après la mesure de gratuité du raccordement annoncée par la SBEE, semble témoigner de l’attention qu’accorde le gouvernement béninois aux petites entreprises qui représentent un maillon important dans le processus de croissance économique.

Cette nouvelle réforme, loin d’être une de plus, vient également renforcer le processus de dématérialisation de l’administration publique béninoise. Présent pour la circonstance, le conseiller technique au suivi des réformes du Ministre de l’Economie et des Finances, Ilyass Sina n’a pu s’empêcher d’apprendre que cette réforme qui désormais éffective, vise à l’amélioration du climat des affaires au Bénin. Ainsi, de 110.000 FCFA autrefois obligatoire, avec zéro FCFA, la ligne de la Soneb est ouverte à plus d’un.

Par Sylvestre TCHOMAKOU