Accès au logement social : la BAD décaisse 9,86 milliards FCFA en faveur de l’UEMOA

Plusieurs contraintes pèsent sur le marché du logement social dans l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Pour faire face à ces défis, le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) vient d’accorder 15 millions d’euros à la Caisse régionale de refinancement hypothécaire (CRRH) de l’UEMOA, soit 9863,89 milliards FCFA.

Face à la pression démographique, à l’urbanisation rapide et aux difficultés d’accès aux fonciers, la BAD a décidé de soutenir le logement social dans l’espace UEMOA. Ceci à travers une facilité de financement de 15 millions d’euros accordée à la CRRH-UEMOA.

Dans un communiqué rendu public le 20 mars 2020, l’institution bancaire explique que ce montant comprend un prêt de 10 millions d’euros, soit 6,05 milliards FCFA sur ressources de la Banque et un prêt de 5 millions d’euros, soit 3,02 milliards FCFA sur ressources de l’Africa Growing Together Fund (AGTF : Fonds de cofinancement mis en place par la Banque africaine de développement et la Banque Populaire de Chine).

«Alors que les banques commerciales accordent uniquement 15.000 prêts à l’habitat par an, la grande majorité des besoins reste sans solution. Plusieurs contraintes pèsent sur le marché du logement dans la zone…. Les facteurs limitant l’accès au crédit hypothécaire incluent notamment la confluence de faibles revenus des ménages urbains, des taux d’intérêts hypothécaires élevés et de prêts à court terme ou l’absence de financement», peut-on lire dans le document.

L’objectif de ce paquet de financement est d’améliorer la qualité de vie des populations de l’UEMOA à travers un meilleur accès au logement dans un marché régional du crédit hypothécaire harmonisé et plus abordable.

Ainsi, cette facilité de financement permettra d’octroyer à la CRRH davantage de ressources longues exclusivement dédiées au déploiement de prêts au logement abordables. A en croire la même source, le projet est aligné avec les cinq priorités définies par la Banque sous l’appellation High 5, étant donné qu’il facilitera l’accès au logement aux populations en zone UEMOA et stimulera indirectement l’offre de construction de logements.

Il est également conforme à la Politique et stratégie de développement du secteur financier 2014-2019 (étendue à 2020), à la Stratégie décennale de la Banque ; ainsi qu’avec le Document de Stratégie d’Intégration Régionale (DSIR) de l’Afrique de l’Ouest 2020-2025, et avec les «Document de stratégie pays (DSP)» des huit pays de la zone UEMOA.

Faire face aux contraintes du logement

La demande de prêts au logement dans la zone UEMOA qui compte environ 125 millions d’habitants devient de plus en plus forte. Pour y faire face, la CRRH finance selon la BAD, les portefeuilles de prêts aux logements émis par ses 55 banques actionnaires en levant des ressources longues sur le marché obligataire régional, et auprès des institutions financières de développement (IFD) pour cibler et atteindre les populations à faible et moyen revenu.

Elle rappelle que la CRRH est un animateur important du marché hypothécaire de l’UEMOA, d’une part en aidant à améliorer les conditions des prêts au logement (allongement de la maturité et réduction du taux d’intérêt) en mobilisant et rétrocédant des ressources longues à des termes attractifs ; et d’autre part en incitant les banques à s’orienter vers des segments moins desservis de la population, c’est-à-dire les ménages à revenus faibles et intermédiaires.

Par Félicienne HOUESSOU