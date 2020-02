Accusant leur mère de l’avoir infecté du VIH, un père poignarde ses 4 enfants à mort

Un père de famille de 52 ans est soupçonné du meurtre de ses quatre enfants dans le village de Ga-Pasha, Polokwane, en Afrique du Sud. La police du Mecklembourg, près de Burgersfort, recherche activement Senyatse Lucas Phasha qui aurait poignardé ses quatre enfants.

Les corps des enfants âgés de 09, 07 et 05 ont été retrouvés à deux endroits différents dans la région. Selon les informations publiées sur les réseaux sociaux, Le suspect aurait informé un voisin le mardi matin 18 février 2020, des meurtres et lui aurait également indiqué les endroits où se trouvaient les corps.

Informée, la police s’est dépêchée sur les lieux et les corps sans vie de trois enfants ( Joyce Pacha, fille de 7 ans ; Tshepo Phasha, fille de 5 ans ; Adel Phasha, garçon de 3 ans) ont été retrouvés dans les buissons voisins. Le corps de l’enfant de 3 ans a été retrouvé à côté de la montagne locale, à environ 3 kilomètres de la première scène.

Selon les enquêtes préliminaires de la police, le lundi 17 février 2020, le suspect a arrêté le véhicule transportant les enfants de l’école. Le conducteur, qui connaît apparemment le père, s’est arrêté et a laissé les enfants partir avec leur père.

Trois des enfants ont été retrouvés avec des coups de couteau. Le plus jeune a été retrouvé avec des plaies ouvertes. Le suspect avait accusé sur Facebook, la mère des enfants de l’avoir trompé en couchant avec différents hommes et l’avoir infecté du VIH.

Selon Afrikmag, le commissaire provincial des services de police sud-africains à Limpopo, le lieutenant-général Nneke Ledwaba, qui a également visité les lieux, a condamné cet incident dans les termes les plus fermes possible, d’autant plus qu’il aurait été commis par quelqu’un qui était censé protéger ces victimes. Quatre chefs de meurtre ont été ouverts et les enquêtes de la police se poursuivent, ajoute le site.