Accusée d’avoir poignardé sa mère à mort, une actrice de Captain America jetée en prison

L’actrice Mollie Fitzgerald, a été le mardi 31 décembre 2019 pour le meurtre de sa mère, rapporte la chaîne locale KSHB Kansas City. Mollie Fitzgerald a été vue dans le film Captain America : First Avenger en 2011.

Elle est accusée d’avoir poignardé à mort sa mère Patricia ‘Tee’ Fitzgerald, âgée de 68 ans, retrouvée morte le 20 décembre dernier chez elle, dans une petite ville du Kansas.

Mollie Fitzgerald a été incarcérée et une caution de 500.000 dollars a été fixée. L’actrice de 38 ans devra se présenter devant un juge ce jeudi 2 janvier.

D’après le site IMDb, Mollie Fitzgerald était actrice, réalisatrice et productrice et a surtout travaillé sur des courts-métrages et films indépendants à petit budget. En plus de son petit rôle de «Stark Girl» dans le blockbuster Marvel, elle officiait également comme assistante du réalisateur, Joe Johnston.