Activités bancaires de 2019 : Coris Bank International versera 13,440 milliards FCFA de dividendes en juillet 2020

Le groupe bancaire Coris Bank International versera le 6 juillet 2020 à ses actionnaires, au titre de l’exercice 2019 un dividende net global de 13,440 milliards de FCFA, soit 20,160 millions d’euros, ont annoncé les dirigeants de cet établissement bancaire basé à Ouagadougou au Burkina Faso.

Rapporté aux 32 millions d’actions qui composent le capital de la banque, cela correspond à un dividende net par action de 420 FCFA contre 402 FCFA en 2018. Ce niveau de dividende représente 48% du nominal de l’action de 1000 FCFA contre 45,9% pour l’exercice 2018.

Selon l’information relayée par le journal L’Economiste du Maroc, le dividende net résulte de la déduction de 12,5% opérée sur le dividende brut de 480 FCFA au titre de l’Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM).

Par rappel, Coris Holding SA, est une société d’investissements créée le 04 juin 2013 sous la forme d’une Holding, afin de porter l’ensemble des intérêts du Groupe CORIS. Elle dispose d’un Capital social de 25 milliards de FCFA.

D’une manière générale, Coris Holding SA a pour mission de gérer et piloter un groupe bancaire et financier de dimension internationale orienté vers les PME/PMI. Le groupe bancaire est présent dans six pays en Afrique de l’ouest.

Par Falco VIGNON