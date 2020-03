Adaptation aux mesures concernant les restaurants face au Covid 19 : «Nous vulgarisons le payement électronique et la livraison des repas», dixit Arnaud Dedi

Le gouvernement du Bénin a pris des mesures pour interdire l’ouverture des restaurants, bars et débits de boisson au public. Cependant, les tenanciers et autres promoteurs ont le loisir de confectionner leurs mets et les faire livrer aux clients. A travers une interview, nous vous proposons de vous faire une idée de l’adaptation du restaurant Kédjénou, située à Akpakpa, à ces réformes. Son gérant, Arnaud Dedi, en parle.

Observez-vous les mesures préventives du gouvernement contre le coronavirus ?

Comme on le dit en matière de gestion, soit vous êtes du système et vous vous soumettez aux injonctions, soit vous réfutez cela et vous êtes un “Outlaw”. Alors, même si les règles de propreté basiques étaient l’exigence première de notre établissement, nous les renforçons et sensibilisons au passage sur les précautionsidoines.

Comment est-ce que vous vous adaptez aux restrictions ?

A mesures exceptionnelles, situations ‘’adaptationelles’’. Nous avons réduit nos heures de services donc jusqu’à la fin des restrictions. Nous travaillons désormais du lundi au samedi de 12h30 à 20h.

Les mesures sanitaires sont durcies. Toute entrée et sortie de notre backstage est strictement soumise au lavage impératif de mains ; les tables sont nettoyées systématiquement avec des solutions désinfectantes avant et après chaque service, entre autres, limites entre usagers respectées. Nous avons donc dû réduire le nombre de nos couverts…

Notre vigile se fera le plaisir de vous donner gentiment à l’entrée, une dose de solution désinfectante à chaque passage au maquis le Kédjenou.

Les coûts de vos prestations ont-ils augmenté ?

Nous avons une grande capacité d’adaptation et la convivialité de nos hôtes reste un axe important dans notre style de management. Rassurez-vous, tant qu’ils nous vouent tant de loyauté, aucune mesure ni influence budgétaire n’influera sur le service et la qualité que l’on nous connait.

Quels sont les services supplémentaires que vous offrez ?

Nous travaillons à vulgariser les modes de payement électroniques, histoire de nous protéger encore plus et mieux protéger nos clients. De même, nous travaillons à stimuler et accompagner la livraison de repas.

Quel message avez-vous à l’endroit de vos clients ?

Nous sommes les premiers heureux de la confiance qu’ils nous accordent en nous choisissant chaque jour pour leur réfectoire, et nous nous engageons intensément dans cette lutte. Votre santé nous importe énormément. Notre slogan le dit très bien ” Mangez bien, mangez sain”. Nous y travaillons chaque jour encore plus et, nous sommes contents que cela leur plaise.

Avez-vous une préoccupation particulière à aborder ?

Nous ne sommes pas des commerçants, mais des managers. Alors à chaque scénario de notre environnement, nous saurons donner solution, car la pérennité de notre business nous incombe, la satisfaction et l’implication dans des habitudes responsables et alimentations saines restent notre combat quotidien.

Propos recueillis par Nafiou OGOUCHOLA