Affaire Armand Gansè : le Procureur de la République ordonne l’ouverture d’une enquête

L’auteur de la vidéo diffusée sur la toile montrant le directeur général de la société de gestion des marchés (Sogema), Armand Gansè entrain de proférer des propos xénophobes et ethnorégionalistes à l’endroit d’une communauté installée à Bohicon, va bientôt se justifier devant la justice.

Le Procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Mètonou a ordonné ce mercredi 22 avril 2020, l’ouverture d’une enquête au sujet de cette affaire impliquant le DG Sogema.

Selon les informations, l’enquête est confiée à l’Office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc) et l’auteur de cette vidéo à caractère à ébranler l’unité nationale pourrait, conformément à l’article 551 du Code du numérique, écoper d’une peine de 06 mois à 07 ans de prison pour «injures avec motivation raciste et xénophobe».

Au terme de l’article 552 du même Code, les mis en cause peuvent être poursuivis pour incitation à la haine et écoper d’une peine de 01 an de prison.

Rappelons que le parti Bloc Républicain a condamné les propos xénophobes de son candidat, le DG Armand Gansè, en sortant aussitôt un communiqué.