Affaire d’arbitrage : Sergio Ramos répond au Barça !

Après la victoire du club marengue contre le Réal Majorque (2-0), le capitaine Sergio Ramos s’est exprimé au micro de Movistar +. Occasion de répondre aux polémiques par rapport au sujet d’une aide arbitrale.

Il y a quelques jours, L’entraîneur des Catalans Quique Setién et le défenseur Gérard Pique ce sont indignés par rapport à la manière dont les matches sont arbitrés en faveur des madrilènes. Le sujet, a donc défrayé la presse catalane.

Fatigués, l’international Espagnol, Sergio Ramos répond et met fin à ses critiques : «Tout ce bruit, c’est parce que nous sommes devant au classement, avant, on n’en parlait pas autant. Le VAR peut nous aider ou nous porter préjudice, mais je ne crois pas qu’il y ait des situations prédéterminées. Avec tout ce bruit, on a l’impression de devoir remercier les arbitres d’être leaders de Liga. Que les gens ne se fassent pas de films», a-t-il lâché.