Affaire de masque facial : un homme découvrez ramène la femme d’autrui à la maison au lieu de sa femme (drôle)

Alors que la pandémie du coronavirus continue de se propager au Nigeria à un rythme alarmant, de nombreux Nigérians ont été plongés dans la peur, dont beaucoup ont recouru à leur protection de diverses manières.

Cependant, différentes blagues et des choses amusantes ont été générées par le virus provenant principalement de l’utilisation de masques faciaux.

Cette histoire drôle a tendance sur les réseaux sociaux.

«Ma femme et moi sommes allés dans les grands magasins SAHAD. Bien sûr, nous avions nos MASQUES FACIAUX et nos gants. Quand nous sommes arrivés, il y avait trop de monde. C’est alors que j’ai décidé que nous devions partir immédiatement. J’ai donc amené ma femme à rentrer à la maison de peur que nous puissions attraper le virus …

Mais, ma femme voulait que je la lâche et ne voulait pas rentrer à la maison ! OMG ! Femme têtue comme toujours ! Je devais littéralement la traîner, la soulever, la mettre en équilibre sur mon épaule et courir vers le parking où je la rejetais ensuite dans la voiture !!! Dans la voiture, elle était silencieuse et m’ignorait totalement. Même quand j’ai essayé d’expliquer que c’était pour son propre bénéfice, elle est restée silencieuse et très furieuse …

Enfin, nous sommes rentrés à la maison. J’ai garé la voiture et elle a toujours refusé de laisser la voiture. Encore une fois, je l’ai traînée dehors, je lui ai porté sur l’épaule et je l’ai jetée dans le canapé du salon. Je me suis alors assis, face à elle … et nous avons retiré nos MASQUES FACIAUX… Elle n’était pas ma femme !!!»