Affaire Eliane Bafeno : Moise Mbiye tacle ses détracteurs

Après sa confrontation avec avec Eliane Bafeno au parquet, Moise Mbiye s’est adressé à ses détracteurs.

C’est à travers une vidéo postée sur Youtube que l’homme de Dieu, poursuivi pour viol, avortements et plusieurs autres infractions a sermonné ceux qui le critiquent.

«Rassurez-vous, je ne suis pas éternel. Au lieu de me combattre, soyez patients et attendez que mon temps passe. Il y a un jour où je vais arrêter, un jour où on ne citera plus mon nom», a-t-il dit.

Notons qu’en attendant le procès, l’affaire Moïse Mbiye et Eliane est en instruction au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe.