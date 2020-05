Affaire JJK-Ariel Sheney : ce qui s’est réellement passé

C’est l’info du moment sur la toile. Jean Jacques Kouamé et Ariel Sheney ont eu une vive altercation lors du concert live de partage de Molare, tenu samedi nuit dans les locaux de Mgroup, aux Deux Plateaux. Un accrochage verbal a éclaté entre les deux hommes. Depuis Chacun y va de son commentaire sur les réseaux sociaux. Mais que s’est-il réellement passé ? Un témoin dit tout.

Le témoin, sous le sceau de l’anonymat, a raconté ce qui s’est réellement passé à Mgroup dans la soirée du samedi soir entre Jean Jacques Kouamé et le Petit Nouchi d’Abobo, Ariel Sheney dans une interview exclusive accordée à VibeRadio.ci.

Selon le témoin de l’empoignade, qui est aussi un acteur du show-biz : «Tout a commencé devant les locaux de Mgroup. Il y a eu une coupure de l’électricité vers 19h alors que la soirée avait déjà démarré. Jean Jacques Kouamé est sorti des bureaux de Mgroup pour prendre un peu d’air dehors au niveau de sa voiture. C’est là qu’il a aperçu le comédien Dedi Gotta qui était en compagnie d’Ariel Sheney, qui était également invité de Molare à cette soirée. À la vue de JJK, l’humoriste a décidé d’aller vers lui pour le saluer. Sheney, qui était pendant ce temps dans son coin, est monté dans sa voiture, il a démarré en trombe et a quitté les lieux, laissant son compagnon humoriste avec JJK. C’est ainsi que l’homme de main de Molare du nom de Chilo, témoin de la scène, a tenté d’appeler sur le téléphone portable de Sheney et lui a passé JJK. Jean Jacques Kouamé a posé la question suivante à Sheney au téléphone : «Petit frère, tu as un problème avec moi ?», a t-il soufflé.

«Quand l’électricité est revenu, le spectacle a repris ses droits à l’intérieur des locaux de Mgroup. C’est Molare et JJK qui étaient d’abord en prestation live. Puis après Sheney revenu, les a rejoint sur la piste. Tous les 3 étaient ensemble sur la scène. À un moment donné, JJK par un geste, a mis sa main sur l’épaule de Sheney. On n’a rien compris, Ariel a retiré la main de JJK de son épaule. Par deux fois, Sheney a repoussé Jean Jacques Kouamé. JJK a tenté de lui parler à l’oreille pour lui faire savoir qu’il n’était pas content de lui. Il le faisait savoir également à Molare à l’oreille sur la piste», a poursuivi le témoin.

D’après les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, l’affrontement aurait éclaté parce que l’un d’eux serait saoule. Mais selon le témoin, aucun d’eux, ni JJK ni Ariel Sheney n’était ivre.

«Personne n’était ivre sur la scène de spectacle de Mgroup le samedi dernier. Je le dis parce qu’on a entendu dire que l’un d’entre eux était dans un état second, ce n’est pas vrai, nous étions présents à la soirée, personne n’avait levé le coude», a tenu à préciser la source.