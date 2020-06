Affaire «Trafic de drogue» : Hamed Bakayoko porte plainte à Abidjan contre des journalistes et des cyberactivistes

Le ministre d’État ivoirien chargé de la défense, par ailleurs premier ministre par intérim, Hamed Bakayoko qui a été accusé récemment dans un média international de trafic de drogue, a déposé une plainte devant le procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan contre des journalistes, des cyberactivistes et la société Vice Média pour diffamation.

L’information a été donnée mardi dans un communiqué du Conseil de M. Bakayoko signé par Me Niamkey Marie-Hélène. «Pour la sauvegarde de ses droits, M. Hamed Bakayoko, ministre d’État chargé de la défense a déposé une plainte le 23 juin 2020 entre les mains du procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan pour diffamation, atteinte à l’ordre public et injures commises par le biais d’un système d’information», rapporte le communiqué.

Poursuivant Me Niamkey a fait savoir que la plainte de M. Bakayoko est contre la société Vice Média, la société Vice Belgique, la société Vice France, M. Bauwens Daan Jan (Journaliste belge), Ibekwe Nicholas Leonard ( Journaliste Nigérian), Mme Camara Maïmouna alias La Guêpe (Cyberactiviste ivoirienne), X plus connu sous le nom de Kyria Doukouré et «tous ceux qui s’avéreront».

Début juin, les journalistes Ibekwe Nicholas et Daan Bauwens ont accusé dans un média international (Vice Média), le premier ministre ivoirien par intérim Hamed Bakayoko d’être le parrain du trafic de drogue en Côte d’Ivoire. Une information qui a été abondamment relayée par des cyberactivistes sur les réseaux sociaux.