Affrontement à Malanville : une situation qui fait déja des morts

Salomey a l’intention d’arroser une coiffeuse Ghanéenne Rabi avec de l’acide, et a raté sa cible. C’est dans une maison de l’État du Golfe, où Memuna était allée se faire tresser les cheveux.

Elle a quitté le Ghana pour des horizons plus clairs en Arabie Saoudite; la jolie jeune Memuna Malik ne savait pas qu’elle reviendrait un jour à la maison ressemblant à un «fantôme».

«De retour à la maison, Memuna, qui était le soutien de de sa famille, meurt lentement. Sans argent pour aller à l’hôpital, elle a complètement abandonné sa vie et préfère mourir. Sa journée la plus triste a été celle où des enfants l’ont vue et ont commencé à s’enfuir parce qu’ils pensaient avoir vu un fantôme», a déclaré Crime Check Foundation, une organisation à but non lucratif d’intérêt général qui a lancé une campagne de collecte de fonds pour Memuna Malik, et a publié des photo sur l’apparence précédente et de la situation actuelle de Menuma Malik.

Le un produit chimique abrasif a subitement atterri sur le visage angélique de Memuna, la défigurant instantanément.

Certains donateurs de la Crime Check Foundation ont fait don de GHC 4000 ( 409.000 fcfa ) à Memuna Malik «pour obtenir immédiatement des soins médicaux. Nous espérons que d’autres viendront également en aide à notre sœur souffrante après avoir lu cette pièce. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont soutenu», a annoncé la fondation.

On ne sait pas ce qui a déclenché l’action de sa compatriote et quel est son sort en ce moment.

Par Oyéyèmi AGANI