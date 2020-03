Affrontements à l’UAC suite à la perturbation des cours : un étudiant tué, d’autres arrêtés

Au terme des affrontements enregistrés ce mardi 24 mars 2020 à l’Université d’Abomey-Calavi, on enregistre un bilan très lourd.

Un mort, un étudiant d’abord blessé qui a été admis à l’hôpital de zone de Calavi avant de passer de vie à trépas. D’autres étudiants ont été également arrêtés. C’est le bilan des affrontements enregistrés ce mardi 24 mars 2020 à l’Université d’Abomey-Calavi. L’étudiant décédé était gravement blessé et transporté à l’hôpital de zone de la localité. Il a par la suite succombé à ses blessures.

Le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, dans un communiqué a écrit pour informer la communauté universitaire d’un cas critique d’étudiant touché par balle.

«Il fuyait devant moi quand l’un des véhicules pick-up des policiers l’a poursuivi et un policier a tiré sur lui. Est-ce une balle réelle ou blanche ? Ça reste à vérifier», a laissé entendre le président de la Fneb.

Coronavirus en cause

Les étudiants et l’armée se sont affrontés ce mardi 24 mars 2020 à l’UAC à cause de l’interpellation de certains responsables étudiants de la Fneb. Ceux-ci ont renvoyé leurs camarades étudiants des amphithéâtres à cause de l’épidémie du coronavirus ce lundi 23 mars 2020.

Les affrontements ont perturbé la circulation sur la voie inter-Etats Cotonou-Bohicon, à hauteur du campus, dans l’après-midi. Certains parmi les manifestants ont été arrêtés par la Police républicaine.

Depuis l’annonce du premier cas, des promoteurs d’établissements, la Fédération des associations des parents d’élèves et une partie de l’opinion publique ont appelé à la suspension des cours dans les écoles et universités afin de prévenir la propagation du virus. Ce que le gouvernement n’a pas voulu faire, avant de se mettre dans la bonne direction, le lundi 23 mars.