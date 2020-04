Affrontements entre agriculteurs et éleveurs à Kalalé : le préfet appelle les deux camps à la paix

Le préfet du département du Borgou, Djibril Mama Cissé a rencontré ce lundi 20 avril les éleveurs du camp peulh de Kamassoul et les agriculteurs de Lou qui se sont affrontés mardi dernier suite à un incident entre deux bouviers et un paysan.

En compagnie du Directeur départemental de la police républicaine (DDPR), l’autorité préfectorale a invité les protagonistes au calme. Djibril Mama Cissé après avoir écouté les uns et les autres, a exhorté les deux parties à la paix et à la cohésion, de cesser de se regarder en chien de faïence, et se remettre ensemble à travailler pour le développement de leur commune.

Après cette étape, la délégation préfectorale s’est rendue à l’hôpital Sounon Séro de Nikki, au chevet de l’agriculteur ayant été à l’origine des affrontements. Djibril Mama Cissé est allée souhaiter prompt rétablissement à la victime à qui un geste financier a été fait pour l’aider à faire face aux coûts des traitements.

Le préfet a également promis de venir en aide aux sinistrés du camp peulh de Kamassoul dans les prochains jours informe l’ABP.

Pour rappel, des affrontements ont eu lieu mardi dernier entre les éleveurs du camp peulh de Kamassoul et les agriculteurs de Lou, une localité de la commune de Kalalé suite à un incident entre deux bouviers et un paysan.

A la recherche de nourritures pour ses animaux, l’un des peulhs a entrepris de monter sur un arbre dans le champ de l’un des agriculteurs. C’est pour y chercher des feuilles. Ayant constaté leur présence sur les lieux, les deux agriculteurs n’ont pas voulu les laisser faire.

L’un d’eux a alors usé de son lance-pierre pour le contraindre à descendre de l’arbre. A terre, il a tenté de fuir, avant de faire face à l’agriculteur qui le pourchassait, en utilisant son coupe-coupe pour lui charcuter les bras.

Des affrontements ont ainsi éclaté entre les deux communautés et se sont soldés dans le camp peulh par deux décès, celui d’un petit garçon de 11 ans et d’un bébé de 04 ans. On déplore également plusieurs dégâts matériels. Il s’agit de 78 cabanes, 38 greniers de maïs et de sorgho et une somme de 2,483 millions de Naïra partis en fumée. A cela s’ajoutent 8 bêtes tuées, sans oublier la volaille dispersée.