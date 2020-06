Afrique de l’Ouest : la FAO appelle à la prévention des criquets pèlerins

Dans un nouveau rapport rendu public le samedi 20 juin 2020, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) fait cas d’éventuels attaques de criquets pèlerins entre juin et juillet en Afrique orientale et occidentale. Une situation qui place sous menace l’Afrique de l’Ouest qu’a invité l’organisation à prendre déjà ses dispositions pour ne pas être surpris.

Après l’attaque d’insectes ravageurs au mois de février dernier, le continent africains demeurent toujours menacé. Après une nouvelle alerte au mois de mars, la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture invite à nouveau le continent notamment, l’Afrique de l’ouest, à rester sur ses gardes.

Dans son rapport, l’organisation onusienne dresse une liste de pays de l’Afrique de l’Est dont le Kenya, l’Ethiopie et la Somalie, exposés à des menaces de criquets pèlerins, qui envahiront à nouveau plusieurs de milliers d’hectares de plantations.

«Un nombre croissant d’essaims immatures de deuxième génération continuent de se former dans le nord-ouest du Kenya. La majeure partie de la formation d’essaims devrait se produire au cours des deux prochaines semaines, suivie d’une baisse en juillet», précise in-extenso le rapport publié par la FAO.

S’il est vrai que la menace telle que vue par l’organisation, ne concerne pas l’Afrique de l’Ouest, cette partie du continent est tout de même exposée. Et la FAO justifie : «Si les pluies ne sont pas suffisantes, alors les essaims envahisseurs continueront probablement vers l’Est du Tchad et migreront vers l’Ouest. Cette menace devrait progressivement diminuer au cours des quatre prochaines semaines», prévient-elle.

L’Afrique est donc à nouveau exposée abstraction faite du Rwanda, de la Tanzanie, de l’Ouganda, et du Soudan ne connaitront pas cette nouvelle attaque selon les conditions météorologiques citées par la FAO.

Il faut signaler que c’est seulement au mois de février que de vastes colonies d’insectes ravageurs capables de parcourir au delà de 100km en moyenne la journée, ont détruit plusieurs milliers hectares de semences notamment en Somalie, au Kenya et en Ethiopie.

L’Alerte est donc donnée et l’Afrique de l’Ouest, quoique moins exposée, devra s’armer pour résister à cet inconfort, du fait de crise sanitaire où la zone aura besoin de remonter les pentes partant des bonnes performances agricoles.

Par Bidossessi WANOU