Afrique de l’Ouest : les premiers projets d’agriculture intelligente face au climat lancés

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a lancé le lundi 22 juin 2020, les premiers projets pilotes d’agriculture intelligente face au climat dans quatre pays. Ces projets sont financés par l’Union européenne à hauteur de 12,1 millions d’euro et porte sur «Innovations pour une agriculture familiale intelligente face aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest».

Les premiers projets d’agriculture intelligente viennent de démarrer dans quatre pays retenus à cet effet au terme au premier appel à proposition en septembre 2019 du projet régional GCCA +Afrique de l’Ouest (GCCA+AO). Ces pays sont le Bénin, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Mis en œuvre par Expertise France sous l’égide de la Cedeao et avec la participation du CILSS, la phase pilote ainsi lancée, se déroulera au Bénin, en Mauritanie, au Niger puis au Tchad. Dans chacun des pays, le projet a ciblé des filières qui sont en de bonne voie et dont le développement et la promotion sont d’un intérêt captal à l’émergence non seulement des Etats mais, de tout le continent.

Au Bénin, ce projet d’agriculture intelligente cible le projet de riziculture intelligente face au climat porté par Eclosio pour un budget total de 229 037 euros dont une subvention de 183230 euros de GCCA+AO.

La Mauritanie pour sa part, bénéficie de l’attention du projet mais à des fins de programme de solutions solaires innovantes pour l’irrigation dans la commune de Boghé, programme initié par l’association Temnyia, pour une valeur de 255 000 d’euros contre une 229 500 euros.

Quant au Niger, il bénéficiera du financement dans le cadre de son projet intégré d’agriculture et d’élevage pour une résilience renforcée des femmes et des jeunes porté par la Fédération des unions des groupements paysans prévu pour coûter 267 000 euros avec une subvention de 230 000 euros.

Le Tchad, pays du quatuor, il reçoit un soutien de 250 000 euros dont une subvention de 200 000 euros un projet de soutien à une agriculture familiale écologique, autosuffisante, durable et adaptée aux changements climatiques en zone périurbaine par l’introduction de fertilisants biologiques, porté par Oxfam France.

A propos du projet GCCA +Afrique de l’Ouest

Déclinaison régionale du programme intra-ACP, le projet GCCA+ Afrique de l’Ouest vise à participer à l’effort régional ouest-africain de mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat. Pour cela, il cible notamment le renforcement de capacités des institutions régionales de l’Afrique de l’Ouest, mais aussi, l’émergence de solutions de terrains innovantes pour renforcer la résilience climatique des acteurs agricoles et ruraux.

L’agriculture intelligente face au climat s’inscrit dans trois visions majeures à savoir, l’augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles (sécurité alimentaire); l’adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts des changements climatiques (adaptation) et, la réduction et/ou la suppression des émissions de gaz à effet de serre.

Par Bidossessi WANOU