Afrique du Sud : la compagnie South African Express en «liquidation provisoire»

La croissance économique au Maroc serait amputée de 8,9 points, au deuxième trimestre 2020, par rapport à son évolution d’avant-crise Covid-19, au lieu de -3,8 points prévus au 7 avril, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP) qui a revu à la baisse ses principales prévisions de croissance économique pour le premier et le deuxième trimestre 2020.

Dans une note publiée ce mardi sur les prévisions économiques au Maroc, le HCP, une institution publique chargée de la statistique, a prévu des pertes dues à la crise provoquée par le Covid-19 estimée à 29,7 milliards (1 euro = 10,7 DH) DH au premier semestre de 2020, au lieu de 15 milliards DH prévus au 7 avril.

Par secteur d’activité, la croissance de la valeur ajoutée agricole s’établirait à -4,2% au deuxième trimestre 2020, alors que celle des activités non agricoles se replierait de 6,9%.

Le secteur tertiaire pâtirait de la réduction du commerce et des transports et de l’arrêt quasi total de l’activité dans l’hébergement et la restauration et la valeur ajoutée du secteur secondaire se contracterait de 8,9%, en variation annuelle. Le HCP signale un repli de la demande intérieure avec le prolongement de la période de confinement sur plus de la moitié du deuxième trimestre.

La croissance de la consommation des ménages devrait fléchir de 1,2% au deuxième trimestre 2020 en raison du repli des dépenses de l’énergie, des biens durables, de transport, de restauration et de loisirs. L’investissement devrait poursuivre son repli au rythme de -26,5% par rapport au deuxième trimestre 2019, pâtissant d’une accentuation du mouvement de déstockage des entreprises.

Le HCP estime que l’aggravation de la crise sanitaire Covid-19 pousserait les entreprises à limiter au maximum leurs besoins de financement, dans un contexte d’incertitude quant à la reprise de la demande.

Dans ces conditions, le PIB global devrait régresser de 6,8% au deuxième trimestre 2020, en variation annuelle. En raison de la propagation de la pandémie du Covid-19 et du prolongement des périodes de confinement dans plusieurs pays, la croissance de la demande étrangère adressée au Maroc a été révisée à la baisse, pour atteindre -12,5% au deuxième trimestre 2020, au lieu de -6% prévue au 7 avril, suite au fléchissement attendu des importations des principaux partenaires commerciaux du Royaume.

Face au recul de cette demande étrangère, les exportations de biens et services en volume devraient se replier de 6,1%. Pour leur part, les importations devraient fléchir de 8,4%, subissant la baisse de la demande pour les produits bruts, les biens d’équipement et les biens de consommation.

Selon le HCP, les activités secondaires se seraient le plus contractées, avec un abaissement du rythme de croissance des industries manufacturières et de l’électricité. La croissance du secteur tertiaire resterait modérée, s’établissant à 2,6% au premier trimestre 2020.

Quant aux dépenses de consommation, elles auraient été plus dynamiques avec une hausse de 1,9% de la consommation finale des ménages, boostée par la hausse des dépenses alimentaires et une progression de la consommation des administrations publiques de 3,6%.