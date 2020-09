Afrique du Sud : Ramaphosa pleure Bizos, le combattant de la liberté

Kim Kardashian et Queen B semblent être des ennemies depuis un bon moment. Selon senenews.com, ces deux ex-amies se sont livrés dans une «guerre des nerfs» depuis longtemps.

En effet, se fréquenter ne veut pas dire être des amis, la belle preuve, avec ses deux stars elles sont condamnées à se fréquenter du fait de la proximité entre leurs maris Jay Z et Kanye West. En fait, Beyoncé et Kim Kardashian n’ont jamais été des amies.

Plusieurs fois, des médias américains ont rapporté que la relation de la starlette de West avec Beyoncé n’est pas au beau fixe parce que Queen B en aurait décidé ainsi. Une décision prise pour certaines raisons.

«C’est pour cette raison que Blue Ivy et North n’ont jamais joué ensemble. Beyoncé n’a jamais vraiment aimé Kim. Elle la tolérait en grande partie parce que Kanye et Jay sont amis et aussi pour leurs amis communs, comme Jennifer Lopez.

Elle est toujours très froide à l’égard de Kim. La dernière fois qu’elles se sont vues, Beyoncé a quitté la conversation à la minute où elle a pu. Il y a toujours de nombreux silences très gênants lorsqu’elles s’adressent la parole» déclare le New York Post, un média américain.

Alors que la star de téléréalité, Kim Kardashian est d’ordinaire sûre d’elle, elle a révélé dans un épisode de «l’Incroyable Famille Kardasian» qu’elle a vécu son pire cauchemar avec Queen B.

«Ma plus grande peur était d’être assise à côté de Beyoncé durant «Watch the Throne» (la tournée de Jay-Z et Kanye West de 2011) et qu’elle se mette à danser et que, vous savez, quoi.

Le dernier soir du tour, elle est venue me voir et m’a dit ‘Hey, on s’assoit à côté ?’. Ensuite, elle voulait qu’on aille dans la fosse et j’ai dit ‘Mais qu’est-ce qu’on va faire dans la fosse ?’.

Elle a répondu : «Danser ! Se lâcher !’ et là je me suis dit que ma vie était finie». Et si tout laisse à penser que les deux jeunes mamans sont amies, il n’en serait rien, bien au contraire.

Pour boucler la boucle, Beyoncé serait aussi irritée par une prétendue «obsession» de Kim et Kanye pour la célébrité. Cette grande différence entre les couples des deux femmes est apparemment trop gênante. Visiblement cette mésentente entre les deux stars n’est pas prêt de prendre fin.