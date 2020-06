Afrique : le top 15 des noirs les plus riches au monde, et leurs fortunes

Africa Facts Zone a publié une liste exclusive des 15 Noirs les plus riches au monde et leur valeur nette.

Aliko Dangote, qui est l’homme le plus riche d’Afrique, figure également sur la liste des hommes les plus riches au monde selon le magazine Forbes, bien que généralement en bas de l’échelle.

Les entrepreneurs nigérians dominent la liste avec Mike Adenuga, Aliko Dangote, Abdul Samed Rabiu et Folorunsho Alakija. Certaines personnalités noires-américaines sur la liste sont entre autres: Will Smith, Oprah Winfrey, Jay z, etc.

Découvrez la liste complète ci-dessous:

Aliko Dangote (Nigeria) – 9,5 milliards de dollars

Mohammed Hussein (Arabie saoudite) – 8,1 milliards de dollars

Mike Adenuga (Nigeria) – 5,8 milliards de dollars

Will Smith (États-Unis) – 5 milliards de dollar

David Steward (États-Unis) – 3,5 milliards de dollars

Abdul Samad Rabiu (Nigeria) – 3,2 milliards de dollars

Oprah Winfrey (USA) – 2,6 milliards de dollars

Mike Jordan (États-Unis) – 2,1 milliards de dollars

Patrice Motsepe (Afrique du Sud) – 2 milliards de dollars

. Isabel Dos Santos (Angola) – 1,8 milliard de dollars

. Strive Masiyiwa (Zimbabwe)-1,7 milliard de dollars

12. Michael Lee-Chin (canado-jamaïcain) – 1,7 milliard de dollars

Kanye West (États-Unis) – 1,3 milliard de dollars

. Folorunsho Alakija (Nigeria) – 1 milliard de dollars

Jay-Z (États-Unis) – 1 milliard de dollars