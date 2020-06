Afrique – Rdc : Réaction de la société civile face au procès de vital Kamerhe.

La société civile de la république démocratique du Congo réagit face au procès du directeur de Cabinet du président Felix Tchisekedi.

Pour détournement d’un millions de dollars du programme d’urgence de l’État , vitah Kamerhe risque vingt ans de travaux forcés. Un verdict est attendu le 20 prochain pour projeter sur son sort.

Selon L’observation de la dépense publique (l’Odep ), ce procès fait remarquer l’absence totale de L’État sur la violation des dépenses publiques .« C’est aussi cette violation de la loi qui occasionne ces détournements appele, parce que si la loi avait été respectée, et que le ministre du budget, des finances, avait pleinement joué son rôle, je pense qu’on pourrait éviter ce qui est arrivé aujourd’hui. Cet acte mérite des poursuites judiciaires. » estime Valery Madianga de l’Odep.

Une estimation que la League congolaise de lutte contre la corruption voit normale et parle de disfonctionement au niveau de l’exécutive .« Si le procureur constate que la fille ou le neveux de Vital Kamerhe a bénéficié des donations de Jammal, le procureur avait tout le temps de les appeler et de les questionner. Mais comme l’infraction est individuelle, on ne peut pas lier cette infraction à Vital Kamerhe. »

En détention provisoire pour le moment , le 20 prochain aura lieu sa verdict .