Agathe Auproux a bluffé ses fans : la star dévoile son bronzage sur Instagram

Agathe Auproux risque de faire de nombreux jaloux ! Et pour cause : la bombe a réussi à bronzer après seulement 15 minutes au soleil. Et le résultat est canon !

Les internautes sont plus de 20 000 à liker le cliché d’Agathe en moins d’une heure. La bombe a aussi eu le droit à des centaines de compliments de la part de ses fans.

«Quel regard, trop jolie au naturel» , «La chance ! Tu bronzes vite», »Trop belle !» , «Tu embellis le confinement» peut-on ainsi lire parmi les réactions. C’est donc encore un succès pour la star !

Agathe Auproux fait toujours des ravages sur Instagram. Et il ne se passe pas un jour sans que la star ne fasse parler d’elle.

Les internautes sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à suivre les aventures d’Agathe Auproux sur Instagram. En effet, la jeune femme vient de franchir le cap des 800 000 abonnés. Comme quoi le confinement réussi à la star !