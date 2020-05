Agathe Auproux a encore fait craquer ses fans : la star a pris la pose avec un top ultra décolleté

Depuis qu’elle est sur la Côte d’Azur, la belle brune ne cesse de poster de sublimes paysages via sa story Instagram ou son feed ! Des vidéos et des photos qui ont le dont d’émerveiller ses nombreux abonnés !

En effet, dans le sud, et en particulier depuis le déconfinement, Agathe Auproux dégaine des tenues toutes plus stylées les unes que les autres ! Comme ce caraco léopard audacieux, sauvage et sexy

Hier, la belle Agathe Auproux a posté une photo d’elle assise ! Un cliché avec en arrière plan, la mer Méditerranée… Quoi de mieux ! Ainsi, les internautes ont adoré ce poste et il l’ont fait savoir !

Ont vous propose donc de lire quelques commentaires tous plus adorables les uns que les autres ! «Trop belle sur cette photo ! Tu as bien la chance d’être dans le sud ! Moi je suis bloquée à Paris dans le froid! Profite de l’air marin !»

Ou encore : «Tu as l’air tellement heureuse dans le sud Agathe ! En plus, tes photos sont magnifiques et tes tenues estivales à tomber ! J’adore tes story Instagram et ton feed en ce moment !» Peut on ainsi lire sur le réseau social !

Un cliché qu’on vous propose donc d’admirer ci dessous ! L’ancienne chroniqueuse de TPMP est sublim e, n’est ce pas !