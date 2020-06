Agathe Auproux : l’ancienne chroniqueuse ose des tenues estivales très sexy

Sous le soleil de Monaco, la belle Agathe Auproux porte des petites robes d’été colorées. Avec sa tenue sexy, la jeune femme fait sensation sur Instagram.

En bref, Agathe Auproux ose la petite robe fleurie super sexy avec des couleurs chaleureuses, comme le vert, le rouge ou encore le rose. Elle est vraiment trop mignonne !

Vous l’aurez compris ; Agathe Auproux passe le tiers de son temps à Monaco pour pouvoir profiter au maximum de son nouveau chéri.

Alors, l’ancienne journaliste rayonne de bonheur. Eh oui, il suffit de voir ses dernières publications pour s’en apercevoir. D’ailleurs, cela se reflète également sur ses tenues vestimentaires. En effet, la jolie brune ne porte que des tenues ultra colorées et super sexy.

Tout comme cette petite robe d’été. Et il faut croire que ses abonnés ne rêvent que d’une seule chose : acheter le même look qu’elle ! La preuve, cette dernière obtient plus de 56 000 likes en seulement 10 heures. C’est un très beau score !

Ainsi, les fans d’Agathe Auproux ne sont pas avares de compliments à son égard. «Une jolie plante au milieu des fleurs c’est magnifique ♥️», «Tu es tellement belle !!» peut-on lire.