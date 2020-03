Agathe Auproux : sur Instagram, elle pousse un coup de gueule sur le gouvernement

Le gouvernement ferme tous les commerces non indispensables à cause de l’épidémie du Coronavirus mais il maintient les élections municipales. Agathe Auproux pousse un coup de gueule sur Instagram.

Le Président Emmanuel Macron encourage les Français à se rendre aux urnes. Mais Agathe Auproux persiste et signe ! Non, c’est non. Elle refuse de voter ! Alors, elle pousse un coup de gueule ! Sur Instagram, la jeune femme reçoit des centaines de messages privés. Les internautes pensent qu’elle fait une erreur malgré le coronavirus !

En effet, sa décision ne fait pas l’unanimité ! Elle s’attire les foudres de plusieurs internautes ! «Mais Agathe, tu manques tellement à tes devoirs de citoyenne !!! Des procédures spéciales sont prises !!!» écrit-elle dans sa story afin de résumer tous les messages qu’elle reçoit. Mais heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses fans ! Même s’ils ne sont pas nombreux sur ce coup-là.

Pour justifier son refus de voter, Agathe Auproux affiche alors des messages privés. Certaines personnes la comprennent ! Un internaute explique «qu’aucune mesure n’est prise dans les bureaux de votes«.

En effet, «les portes fermées, obligeant les personnes à toucher les poignées» mais aussi «les fenêtres fermées pour ne pas aérer car les gens ont froid» donnent raison à la jeune femme. Alors, elle commente : «Et voilà mdr» avant d’affirmer que ce n’est pas le cas partout en France !