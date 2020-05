Aishat Oshoala fait un come back sur son passé avant la célébrité (photos)

La footballeuse professionnelle nigériane Aishat Oshoala, qui évolue comme attaquant du club espagnol du FC Barcelona Femení dans la Primera División, a donné aux fans un aperçu de la façon dont ses rêves ont commencé.

La joueuse de 25 ans des Super Falcons, qui a été nommée meilleure joueuse et a été la meilleure buteuse de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2014, a partagé via Twitter, une collection de photos de retour alors qu’elle était relativement inconnue dans la fraternité de football.

Ma’am you were still fine then oh(mostly 3rd and 4th frame) but God has been good. https://t.co/koVxepEJ75

— Modo Victor (@modovictorekene) April 30, 2020