Akuapem Poloo : après s’être affichée en tenue d’Ève devant son fils, elle sera interrogée par la police ghanéenne

Il semble que l’actrice ghanéenne, Akuapem Poloo, ait plus de problèmes qu’elle n’en a négocié pour avoir suivi sa séance photo nue controversée avec son fils à l’occasion de son 7e anniversaire.

Une pétition pour enquêter sur la mère d’un enfant a été écrite à la police ghanéenne par Child Rights International, qui a considéré son action comme une violation de la loi sur les droits de l’enfant.

Bien que l’actrice ait déjà présenté des excuses publiques à la suite des réactions violentes qu’elle a reçues après que la photo ait devenue virale, ses problèmes ne faisaient que commencer.

La pétition, signée par Bright Appiah, le directeur exécutif de l’organisation et adressée à l’inspecteur général de la police du Ghana, demandait une enquête approfondie sur Akuapem Poloo pour ce qu’elle a qualifié de «violation du principe du bien-être de la loi sur les enfants et abus de le droit de l’enfant à la vie privée et à la dignité».

Voici une copie de la pétition ci-dessous :