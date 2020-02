Alassane Ouattara à Addis-Abeba pour présenter le 2è rapport sur l’agenda 2063 de l’UA

Le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan vendredi pour Addis-Abeba en Éthiopie où il prendra part au 33è sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) au cours duquel il présentera le deuxième rapport sur le suivi de la mise en œuvre de l’agenda 2063 de l’UA en sa qualité de «champion» du suivi de ce programme.

Ce sommet prévu les 09 et 10 février prochains se tiendra sur le thème: «Faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l’Afrique».

Selon un communiqué de la présidence ivoirienne transmis à APA, ce sommet sera consacré à l’examen des questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent, à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l’UA et à la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Cette session sera également marquée par l’élection du nouveau président de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, indique, par ailleurs le communiqué soulignant qu’à cette occasion, M. Ouattara présentera le deuxième rapport sur le suivi de la mise en œuvre de l’agenda 2063 de l’UA en sa qualité de «champion» du suivi de ce programme.

En marge de ce sommet, poursuit la présidence ivoirienne, le chef de l’exécutif de la Côte d’Ivoire prendra part à la cérémonie d’inauguration du siège du comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique (CISSA) à l’invitation de son homologue de la Guinée-Équatoriale Théodoro Obiang Nguema et aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs personnalités.

M. Ouattara se rendra ensuite à Paris en France où il participera le 14 février prochain, à la cérémonie d’inauguration de la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny à l’Académie des sciences d’outre-mer, conclut le communiqué.