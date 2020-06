Alerte info : un proche de zeguen Touré, président de la CICC testé positive au Covid-19

Ce lundi 22 juin 2020, la rédaction de Bénin 24 TV a reçu une note du président de la Coalition internationale contre le coronavirus. Cette information fait état de la contamination au Covid-19 du président de la CICC Cameroun.

«J’ai été testé positif à la Covid 19 ce lundi 22 juin 2020. Tout le monde peut donc attraper cette maladie. J’ai adopté toutes les mesures barrières notamment le lavage des mains, port du masque et distanciation sociale mais il y a eu une faille et j’ai été contaminé. Je suis désormais en quarantaine et mis sous traitement. Soyez prudents» a indiqué Alphonse Ayissi Abena président de la Coalition Internationale Contre le Coronavirus au Cameroun.

Signalons que le Cameroun en ce jour du lundi 22 juin 2020 compte 11 892 cas, contre 7 710 de guérisons et 303 décès du covid-19.

Par Guy Stéphane AYEGBE