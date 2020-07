Allemagne : le vétéran Claudio Pizarro va prendre sa retraite !

Après une carrière longue de plus de 20 ans, avec 490 matches au compteur et 197 buts en Bundesliga , l’attaquant péruvien va prendre sa retraite sportive à l’âge de 41 ans.

Par ailleurs, il a été six fois champion d’Allemagne, il a remporté six Coupes et une Super Coupe d’Allemagne ainsi qu’une Ligue des Champions, une Coupe du monde des clubs et une Supercoupe d’Europe.

Le ‘Bombardier des Andes’ est arrivé au Werder Brême en août 1999, lui qui est sixième meilleur buteur de l’histoire du championnat allemand, et deuxième étranger derrière le Polonais Robert Lewandowski. Un bilan satisfaisant !

Apparemment, Pizarro a connu un parcours très honorable avec le cuir rond, qui peut longtemps faire parler de lui, non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde.