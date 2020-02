Allemagne : neuf morts dans deux fusillades près de Francfort, la piste de l’extrême droite envisagée

L’attaque a visé des bars à chicha de la ville de Hanau. Le parquet anti-terroriste s’est saisi de l’enquête. Emmanuel Macron s’est dit «aux côtés» de Merkel face à «cette attaque tragique».

Au moins neuf personnes ont été tuées mercredi soir à Hanau, à une vingtaine de kilomètres de Francfort (Hesse), dans deux fusillades. La police, qui avait lancé une chasse à l’homme à grande échelle, a annoncé ce jeudi matin avoir retrouvé l’auteur présumé, 43 ans, mort à son domicile.

Un second cadavre, celui de sa mère, 72 ans, a été retrouvé au domicile du suspect, dans la ville où l’attaque s’est produite. «Il n’y a aucune indication que d’autres suspects étaient impliqués», a expliqué la police.

Les enquêteurs ont également retrouvé la voiture de l’auteur présumé, qui contenait des munitions et chargeurs. Le suspect était visiblement muni d’un permis de chasse et serait Allemand. Selon le journal Bild, une lettre et une vidéo de confessions auraient été découvertes.

Toujours selon le journal allemand, elles contiendraient des revendications d’extrême droite. Selon le ministre de l’Intérieur de Hesse, l’homme était inconnu des services de police et ne s’était jamais fait remarquer pour des prises de positions radicales. Le parquet fédéral, chargé de l’anti-terroriste, s’est saisi de l’enquête, soupçonnant une «motivation xénophobe».

Ces fusillades ont visé des bars à chicha et ont fait au moins cinq blessés graves, selon des médias locaux, qui précisent que les victimes étaient majoritairement issue de l’immigration.

Une première fusillade aurait visé un bar à chicha, le Midnight, au cœur de cette ville d’environ 90.000 habitants. Selon la police, au moins une personne a été grièvement blessée sur ce premier site vers 22 heures.

Des témoins, cités par des médias locaux, ont rapporté avoir entendu une dizaine de coups de feu. Le ou les auteurs auraient ensuite quitté en voiture ce premier site en direction de la Kurt-Schumacher Platz, dans le quartier de Kesselstadt. Une seconde fusillade s’est alors produite, qui a fait «au moins cinq blessés graves» d’après le bilan initial des autorités.

Selon les médias locaux, trois personnes ont été tuées devant le premier bar à chicha et cinq devant le deuxième, L’Arena Bar. De nombreux véhicules et ambulances circulaient dans la nuit dans cette ville. Réagissant au drame, le président français Emmanuel Macron s’est dit «aux côtés» de Merkel face à «cette attaque tragique».

L’extrême droite active

La menace d’un terrorisme d’extrême droite inquiète les autorités allemandes, notamment depuis le meurtre d’un élu allemand pro-migrants, membre du parti de la chancelière Angela Merkel, en juin dernier.

Vendredi, 12 membres d’un groupuscule d’extrême droite ont été arrêtés dans le cadre d’une vaste enquête antiterroriste. Ils sont soupçonnés d’avoir planifié des attaques de grande ampleur contre des mosquées sur le modèle de l’auteur de l’attaque de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui en mars 2019 avait tué 51 personnes dans deux mosquées en se filmant en direct. Ils ont été placés en détention. Ces attaques avaient pour but de déclencher des «conditions proches de la guerre civile» et ébranler l’ordre social, selon des sources sécuritaires.

En octobre, un extrémiste de droite négationniste avait tenté de commettre un attentat dans une synagogue de Halle, un massacre n’étant évité que de justesse. Faute de pouvoir pénétrer dans l’édifice religieux dans lequel les fidèles s’étaient barricadés, il avait abattu une passante et le client d’un restaurant kebab, diffusant en direct sur internet ses forfaits. Son procès est attendu prochainement.

À Dresde, dans l’ex-RDA, huit néonazis sont également jugés depuis près de cinq mois pour avoir planifié des attentats contre des étrangers et des responsables politiques. L’association Ditib, principale organisation de la communauté turque musulmane d’Allemagne, a réclamé plus de protection pour ses fidèles qui ne «se sentent plus en sécurité».

Actuellement, 50 personnes liées à la mouvance d’extrême droite et considérées comme «des dangers pour la sécurité de l’État» sont particulièrement surveillées par les services de renseignement.