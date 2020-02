Alpha Blondy et Aelyssa Darragi se sont unis ce jeudi à la mosquée (photo)

Le célèbre artiste ivoirien Alpha Blondy et sa compagne Aelyssa Darragi ont célébré leur mariage religieux ce jeudi 20 février 2020 à la grande mosquée de la Riviera 2.

L’officialisation de la rélation entre la superstar du reggae, Koné Seydou alias Alpha Blondy, et la jeune tunisienne Aelyssa Darragi a surpris plus d’un d’autant plus que l’épouse du reggaeman, la coréenne Ran Young Hong-Koné, était connue de tous.

En mars 2019, une publication d’une photo du couple sur les réseaux sociaux, dans laquelle l’on pouvait aperçevoir nos deux amoureux en tenue traditionnelle dans un décor de mariage, avait enflammé la toile. Jagger avait même présenté sa dulcinée qui portait une grossesse comme «le plus précieux des oeufs».

Une rélation à laquelle semblait s’opposer des enfants de l’artiste reggae qui avaient dénoncé une superchérie de la jeune tunisienne. avait déclaré une des filles de l’artiste.

«Aelyssa Darragi est venue comme animatrice à la radio Alpha Blondy FM. Elle l’a séduit. Et c’est là que tout le calvaire a commencé. Elle a fait chasser l’épouse d’Alpha, Ran Young Hong-Koné, sans un sou, alors même que le divorce d’avec lui n’a jamais été annoncé. Aujourd’hui, il ne parle plus à ses enfants parce qu’elle est toujours et partout avec lui. Elle s’est transformée en manager et impressario, donc a accès à tous ses canaux de communication où elle écrit ce qu’elle veut et non ce qui est. Et avec cette grossesse qu’elle exhibe, j’ai l’impression qu’elle veut le couper de tout le monde pour mieux le manipuler. Nous craignons pour sa vie», avait déclaré une des filles de l’artiste.

Ces propos n’ont en aucun moment impacté les relations entre Alpha Blondy et sa dulcinée qui ont décidé de passer aux choses sérieuses. Ce jeudi 21 février 2020, nos deux tourtereaux ont célébré leur mariage religieux à la grande mosquée de la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Un événement heureux qui s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités politiques et culturelles et des parents des deux familles.

Les photos du mariage inondent déjà la toile, suscitant de nombreux messages de félicitations. «On vous souhaite tout le bonheur du monde. Vivez heureux Monsieur et Madame Koné», écrit la comédienne Yvidéro sur sa page Facebook.