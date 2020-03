Alpha Blondy : «J’ai coupé avec toutes les mamans qui montent leurs enfants contre moi»

La situation reste très tendue entre Alpha Blondy, son ex-épouse et sa fille Soukéïna. Dans une interview accordée à L’Intelligent d’Abidjan, le célèbre artiste ivoirien répond à sa fille suite à ses vives critiques.

Alpha Blondy est très en courroux contre sa fille Soukeïna. Il dénonce les agissements de cette dernière qui, selon lui, est très mal placée pour agir de la sorte. «…Soukeïna est très mal placée pour agir comme elle le fait. Quand tu as été à l’origine du divorce de ta mère, tu fermes ta gueule. Quand tu as porté main à ton père, tu fermes ta gueule. Mais j’accuse sa mère parce qu’elle est à la base de tout ça», s’est-il indigné. Très déçu, il n’entend plus jamais revoir sa fille.

«Quand elle lève la main sur moi, je lui ai dit : Soukeïna, regarde moi pour la dernière fois. Toi et moi, nous n’avons plus rien à nous dire. Si je meurs, ne viens pas. Si tu meurs, je ne viendrai pas», a-t-il révélé.

Et de poursuivre : «Je suis votre père biologique mais votre véritable père c’est Dieu. J’ai la mission de vous accompagner. Je suis un petit chanteur d’un petit pays qui s’est battu pour que vous ne manquiez de rien. Pour ne pas que vous enviez quelqu’un, vos amis. Ma mission s’arrête là».

Par ailleurs, il a révélé qu’il a au total 12 enfants. Mais, selon ses dires, les relations avec certains de ses enfants ne sont pas toujours au beau fixe. «Tu sais, les rapports du père à l’enfant dépendent souvent de la mère. Ça dépend de ce que la mère lui met en tête. J’ai donc coupé avec toutes les mamans qui montent leurs enfants contre moi. Je suis en procès avec certaines», a-t-il martelé.